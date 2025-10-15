هۆشداریی سەبارەت بە پیلانی ئەمریکا بۆ تاڵانی عێراق

بە راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، نیسان ساڵحی پەرلەمانتاری پەرلەمانی عێراق جەختی کرد کە قسەکانی ئەم دواییەی دۆناڵد ترام سەبارەت بە نەوتی ئەو وڵاتە نیشانی دەدات کە واشنیۆن چ ئامانج و پیلانێکی هەیە.
ناوبراو زیادی کرد: دەوڵەتی ئەمریکا بە چاوی هاوبەشێکی سیاسی یان ستراتیژیکەوە چاو لە عێراق ناکات بەڵکوو وەکوو سەرچاوەیەکەوە دەیبینێت کە دەتوانێت لە بەرژەوەندی خۆی لە ناوچەکە بەکار بهێنێت.
ساڵحی وتیشی: ئەمریکا ئەمڕۆکە لە بواری ئابووریەوە و بە ئامانجی کۆنترۆڵی سەرچاوە نەوتیەکانی عێراق دەڕوانێتە ئەو وڵاتە و باس لە سەر پاڵپشتی لە سەقامگیری عێراق تەنیا دروشمە.
پەرلەمانتارێکی پەرلەمانی عێراق سەبارەت بە پیلانی ئیستعمارانەی ئەمریکا بۆ سەرچاوە نەوتییەکانی ئەو وڵاتە هۆشداریی دا.
بە راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، نیسان ساڵحی پەرلەمانتاری پەرلەمانی عێراق جەختی کرد کە قسەکانی ئەم دواییەی دۆناڵد ترام سەبارەت بە نەوتی ئەو وڵاتە نیشانی دەدات کە واشنیۆن چ ئامانج و پیلانێکی هەیە.
News ID 57215
Your Comment