"دایکم دوو جار گریا" لە بانە ڕوونوێنی کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆڕی ڕوونوێنی و پەردەلادانی ڕۆمانی "دایکم دوو جار گریا"ی ئیبراهیم یوونسی لە لایەن کتێبخانەی گشتیی شارستانی بانە، بە هاوکاریی زانکۆی پەیامینوور و ئەنجومەنی ئەدەبی بەڕۆژە و ئێوارەچیرۆکی بانە، لە پێناو پەرەدان بە ڕەوتی کتێبخوێندنەوە، ئێوارەی سێشەممەی ڕابردوو (15ی ڕەزبەر) لە شاری بانە بەڕیوەچوو.
لەو کۆڕەدا بەڕیزان "عێرفان ساحەبی"، "فاتح مەهدەوی" و "بابەک سەحرانەوەرد" لە گۆشەنیگای جیاوازەوە ڕوانیانە لایەنی دەروونناسی و گێڕانەوەناسیی ڕۆمانەکە و ئاستی وەرگێڕانی ئەم کتێبە لە لایەن "قادر ئەمینقودسی" بە بەراورد لەگەڵ دەقی سەرەکیی.
شایانی باسە لە کۆتایی ئەو ڕیوڕەسمە، وەک هەنگاوێکی هێمایین، بەرگێک لە کتێبی "دایکم دوو جار گریا" پێشکەشی مۆزەخانەی "ئیبراهیم یوونسی" کرا.
