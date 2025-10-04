حەماس پێشنیارەکەی ترامپی قبووڵ کرد؛ شەڕی غەزە دەوەستێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

موسا ئەبو مەرزوق، سەرکردەی باڵای بزووتنەوەی خۆڕاگری ئیسلامی حەماس، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی جەزیرەی قەتەر هەڵوێستی بزووتنەوەکەی سەبارەت بە پلانی پێشنیارکراوی کۆتایی هێنان بە شەڕی غەززە ڕوونکردەوە و یەکمایەتییەکانی حەماس لەم دانوستانانەدا ڕوونکردەوە.

وتیشی: بە وەستانی بوردومان، دیلەکان ئازاد دەکرێن.

سەبارەت بە چارەنووسی چەکەکانی بەرخۆدانی فەلەستین، ئەو بەرپرسەی حەماس هەروەها ڕایگەیاند: چەکەکان ڕادەستی حکومەتی داهاتووی فەلەستین دەکەین و هەرکەسێک حوکمڕانی غەززە بکات، چەکی بەدەستەوە دەبێت.