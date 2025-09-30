نیۆیۆرک تایمز: ڕێککەوتنی واشنتۆن و تاران لەسەر دەرکردنی 100 کەسی ئێرانی لە ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی نیۆیۆرک تایمز لە ڕاپۆرتێکدا پاگەندەی کرد کە دەوڵەتی ترامپ، دوای ڕێککەوتن لەگەڵ تاران، نزیک بە 100 هاووڵاتی ئێرانی دەگەڕێنێتەوە بۆ ئەو وڵاتە.
نیۆیۆرک تایمز لە زمانی دوو بەرپرسی باڵای ئێرانی کە ئاگاداری دانوستانەکان و بەرپرسێکی ئەمریکی ئاگادار لە پلانڕێژییەکان، پاگەندەی دەرکردنی ئەو کەسانەی ڕاگەیاندووە.
ئەو هەوڵدەرییە لە زمانی بەرپرسانی ئێرانییەوە زیادی کرد کە گەشتێکی چارتری ئەمریکی شەوی دووشەممە لەسەر سێشەممە لە لوئیزیاناوە بەڕێکەوتووە و لەوانەیە ئەمڕۆ سێشمەممە لە ڕێگای قەتەرەوە بگاتە ئێران.
بە وتەی بەرپرسانی ئێرانی، داوکارای پەنابەری زۆربەی ئەو کەسانە ڕەت کراوەتەوە و یا هێشتا لە دادگای پەنابەران ئامادە نەبوون.
