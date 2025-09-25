  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٣ ٠٨:٥١

سەرۆک کۆماری ئێران: هەرگیز ملکەچی گوشار نابین

سەرۆک کۆماری ئێران وتی: ئێران ئاشتی و ئارامی دەوێت، بەڵام هەرگیز ملکەچی گوشار نابێت. لە لایەکی ترەوە هەرچەندە گەڕانەوەی هەر سزایەک ناخۆشە، بەڵام کۆتایی ڕێگاکە نییە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە سەفەرەکەیدا بۆ نیۆیۆرک، لە میانی دیدارێکدا لەگەڵ کۆمەڵێک لە چالاکانی دژە شەڕ، مەسعوود پزشکیان ڕایگەیاند کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە دوای ئاشتی، ئارامی، دادپەروەری و دادپەروەری دەگەڕێت.

ڕاشیگەیاند: ئەگەر خەڵک قبووڵی بکەن ڕێز لە ماف و سنوورەکانی خۆیان بگرن، هیچ کێشەیەک سەرهەڵنادات.

سەرۆک کۆماری ئێران بە ئاماژەدان بەوەی کە تا کاتێک چەوساندنەوە بەردەوام بێت، هیچ ئەگەرێک بۆ گفتوگۆ نامێنێت، زیادی کرد: ئێران بە هیچ شێوەیەک بەدوای چەکی ئەتۆمیدا نەگەڕا و ناگەڕێتەوە.

