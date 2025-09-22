ئوزگور ئوزەل: ئەردۆغان پیاوی ترامپە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بیست و دووهەمین کۆنگرەی ئاسایی پارتی کۆماریخوازی گەلان، لە ناوەندی فەرهەنگی نازم حیکمەت لە ئەنقەرە بەڕێوە چووە. لە ئەو کۆبوونەوە 917 پەرلەمانتار دەنگیان دا کە بە گشتی ئوزەل توانی 835 دەنگ بەدەست بهێنێت و وەکوو سەرۆکی ئەو پارتە هەڵبژێردرێت.



ئوزەل لە لێدوانەکەیدا دوای هەڵبژاردنەکە، بە توندی پارتی داد و گەشە دەخاتە بەر ڕەخنەوە و دەڵێت: ئەردۆغان پیاوی ترامپە؛ 23 ساڵ ئەو وڵاتەی بەرەو لەناوبردن بردووە و ئێستا کە پاڵپشتی گەلی لەدەست داوە، لە شەەمەندەفەری دیمۆکراسی دێتە خوارەوە. ئەو سیستەمەی کە پێکیان هێناوە، سیستەمی گەل نییە، سیستەمی ڕەشی ئاکەپەیە. لە ئەو سیستەمە هیچ ئاسایشێک بۆ خەڵک بوونی نییە.



ناوبراو بە وتنی ئەوەی کە سیاسەتی دەرەوەی وڵاتەکەی لەسەر تەوەری سیاسەتەکانی ترامپ دەچەرخێت، زیادی کرد: هەڕەشەی سەرەکی لە تورکیا چی دیکە یەکسانی هاووڵاتیان نییە. ئەوان تورکیایەکی بێ هەڵبژاردن و بێ سندوقی دەنگدانیان دەوێت.







