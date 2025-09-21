عێراقچی بەرەو ئەمریکا بەڕێکەوت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی وێڕای ڕاگەیاندنی ئەم هەواڵە وتی: لەم سەفەرەدا عێراقچی یاوەری سەرۆک کۆمار دەبێت بۆ کۆبوونەوەی ساڵانەی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان، بەشداری لە کۆبوونەوە جۆراوجۆرەکانی پەیوەست بە کارنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان دەکات و هەڵوێست و بۆچوونەکانی وڵاتەکەمان ڕوون دەکاتەوە.

دیدار لەگەڵ هاوتاکان لە وڵاتانی جیاجیا و ڕاوێژکاری سەبارەت بە پرسە دووقۆڵی و ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکانیش لە کارنامەی ئەم سەفەرە دیپلۆماسییەدایە.

مەسعوود پزشکیان ڕۆژی سێشەممە یەکی ڕەزبەر بەرەو نیویۆرک بەڕێدەکەوێت و بەرەبەیانی ڕۆژی چوارشەممە بەکاتی ناوخۆیی (ئێوارە بەکاتی تاران) لە بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان وتارێک پێشکەش دەکات.