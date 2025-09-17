هەڵمەتی دزێوانەی ئەمریکا لە دژی 4 گرووپی بەرخۆدانی عێراق

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئەوڕۆ چوارشەممە بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک لە دانانی ناوی 4 گرووپی ملیشیا و نزیک لە ئێران کە بریتین لە بزووتنەوەی نۆجەبا، کەتائیبی سەیدولشوهەدام بزووتنەوەی ئەنساروڵڵای ئەوفیا و کەتائیبی ئیمام عەلی لە لێستی ڕێکخراوە تیرۆریستییە بیانییەکان هەواڵی دا.

لە ڕاگەیێندراوی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بەبێ ئاماژە بە خەبات و بەرخۆدانی گرووپە بەرخۆدانەکانی عێراق لە دژی تیرۆریستی نێودەوڵەتیی، ئیدعا کراوە: ئەو وەزارەتخاژنەیە پێشتریش ئەو 4 گرووپەی بە تیرۆریست لەقەڵەم داوە، چونکە ئەمان لەسای پاڵپشتیی بەردەوامی ئێران، بەردەوامن لە ئاسانکاری، پلان‌داڕشتن و هێرشی ڕاستەوخۆ بۆ سەرتاسەری عێراق و لەوان هێرش بۆ سەر باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا و بنکە سەربازییەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانانیان.