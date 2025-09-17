  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٢٦ ٢٠:٢٨

هەڵمەتی دزێوانەی ئەمریکا لە دژی 4 گرووپی بەرخۆدانی عێراق

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە هەڵمەتێکی دزێوانەدا، چوار گرووپی بەرخۆدانی عێراقی، بە ڕێکخراوگەلی تیرۆریستی لەقەڵەم دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئەوڕۆ چوارشەممە بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک لە دانانی ناوی 4 گرووپی ملیشیا و نزیک لە ئێران کە بریتین لە بزووتنەوەی نۆجەبا، کەتائیبی سەیدولشوهەدام بزووتنەوەی ئەنساروڵڵای ئەوفیا و کەتائیبی ئیمام عەلی لە لێستی ڕێکخراوە تیرۆریستییە بیانییەکان هەواڵی دا.

لە ڕاگەیێندراوی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بەبێ ئاماژە بە خەبات و بەرخۆدانی گرووپە بەرخۆدانەکانی عێراق لە دژی تیرۆریستی نێودەوڵەتیی، ئیدعا کراوە: ئەو وەزارەتخاژنەیە پێشتریش ئەو 4 گرووپەی بە تیرۆریست لەقەڵەم داوە، چونکە ئەمان لەسای پاڵپشتیی بەردەوامی ئێران، بەردەوامن لە ئاسانکاری، پلان‌داڕشتن و هێرشی ڕاستەوخۆ بۆ سەرتاسەری عێراق و لەوان هێرش بۆ سەر باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا و بنکە سەربازییەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانانیان.

