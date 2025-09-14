  1. ئێران
وەزارەتی دەرەوەی ئێران: بەیاننامەی گرووپی حەوت بێ بنەما و چەواشەکارییە

وەزارەتی دەرەوەی ئێران پاگەندەی ئەندامانی گرووپی حەوت و هاوبەشەکانیان سەبارەت بە ئێران بێ بنەما و چەواشەکاری وەسف کرد و ئیدانەی کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە بەیاننامەیەکدا پاگەندەکان لە بەیاننامەی هاوبەشی ئەندامانی گرووپی حەوتی بێ بنەما، نابەرپرسیارانە و چەواشەکارانە وەسف کرد و ئیدانەی کرد.

گەڵاڵەی تۆمەتە بێ بنەماکان لە دژی پارێزەرانی ئاسایشێ نەتەوەیی ئێران بەلاڕێ بردنی ئاشكرای ڕاستییەکان و چەواشەکاری ئەو وڵاتانەیە کە بە هەڵسوکەوتی نایاسایی و ناسەقامگیرکەری خۆیان لە ناوچە جیاجیاکانی جیهان بەتایبەتی لە ناوچەی ڕۆژاوای ئاسیا، بووەتە هۆی پەرەسەندنی یاساشکێنی و چڕ بوونەوەی نائەمنی.

هەروەها هاتووە کە دەرکردنی بەیاننامە کە دژی ئێران ئامانجێکی جگە لە بەلاڕێ بردنی ڕای گشتی لە جەنایەتەکانی ئیسرائیل و هاودەستی نووسەرانی ئەو بەیاننامە لە کۆمەڵکوژی نییە.



