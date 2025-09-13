عێراق سەبارەت بە شانە نووستووەکانی داعش هوشداری دا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المعلومه"، موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی بە ئاماژە بەوەی کە شەڕی ئەو وڵاتە لە گەڵ شانە نووستووەکانی داعش کۆتایی پێنەهاتووە، جەختی کرد: ساڵی 2025 شایەدی گەورەترین سەقامگیریی ئەمنی لە عێراق بە نیسبەتی ساڵانی ڕابردوو بووین، بەڵام ئەوە بە مانائی کۆتایی شەڕ لەگەڵ تیرۆریزم نییە.
مووسەوی ڕاشیگەیاند: شانە نووستووەکانی داعش پیلانی وڵاتانی تر لە ناوخۆی عێراق ڕادەپەڕێنن و بەوەشەوە هێزەکانی ئاسایش توانیویانە لەم ساڵدا 10 گرووپی داعش لەناو ببەن. بەڵام دیسان پێویستە بەهایەکی زۆرتر بە دابینکردنی ئاسایشی سنوورەکان بە تایبەت سنوورگەلی هاوبەش لەگەڵ سووریا.
Your Comment