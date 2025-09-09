عێراقچی: ئێران و ئاژانسی ئەتۆمی بە شێوەیەکی نوێ هاوکاری دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژەدان بەوەی کە ئێران بە دروستکردنی چوارچێوەیەکی نوێ درێژە بە هاوکارییەکانی دەدات لە جێبەجێکردنی پابەندییەکانی پاراستنی ئەتۆمی، جەختی لەوە کردەوە: ناتوانرێت سازش لەسەر سەروەری و ئاسایش و مافە ئەتۆمییەکانی وڵات بکرێت.

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی هاوبەش لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بە بۆنەی کۆتایی هێنان بە لێکتێگەیشتن سەبارەت بە شێوەی کارلێکەکانی ئێران و ئاژانس، لێدوانی دا.

با بە وتنی چەند وشەیەک سەبارەت بە دوایین کردەوەی دەستدرێژیی ڕژێمی ئیسرائیل دەستپێبکەم کە نیوەڕۆی ئەمڕۆ دانوستانکارانی فەلەستینی لە دەوحە کردە ئامانج.

ئێمە بە توندترین شێوە ئەم کردەوە تیرۆریستی و دەستدرێژییە ئیدانە دەکەین و هاوسۆزی تەواومان لەگەڵ گەلی فەلەستین و هەروەها لەگەڵ دەوڵەتی قەتەر دەردەبڕین کە سەروەری و یەکپارچەیی خاکی بە ئاشکرا لەلایەن ڕژێمی ئیسرائیلەوە پێشێل کراوە.