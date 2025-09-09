  1. ئێران
١٤٠٤ خەرمانان ١٨

ڕێبەری باڵای ئێران بەخشینی بۆ ژمارەیەک زیندانی دەرکرد

ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران بە بۆنەی ساڵیادی لە دایکبوونی پێغەمبەر محەمەد (د.خ) و ئیمام جەعفەر سادق (ع) لێخۆشبوون و کەمکردنەوەی سزای ئەو کەسانەی کە بە دۆسیەی دادگا سزا دراون، پەسەند کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە سەروبەندی ١٧ی ڕەبیعولئەوال، ساڵڕۆژی لە دایکبوونی حەزرەتی محەممەد مستەفا (د.خ) و حەزرەتی ئیمام جەعفەر سادق (ع)، ڕێبەری باڵای شۆڕش بە داواکاری بەرپرسی دەزگای داد بۆ لێخۆشبوون و کەمکردنەوەی حوکمی کۆمەڵێک لەو کەسانەی کە بە دۆسیەی دادگا سزا دراون، ڕازی بوو.

لە نامەی سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەریدا بۆ لێخۆشبوون و کەمکردنەوەی سزای ئەو کەسانەی کە بە تاوانی ئەمنی سزا دراون، هاتووە؛ دەبێت زیاتر لە 5 ساڵ بەسەر کۆتایی هاتنی حوکمی ئەو کەسانە تێپەڕیبێت و بە هۆکارێک تا ئێستا جێبەجێ نەکراون، بەمەرجێک لە کۆتایی هاتنی حوکمەکەوە، هیچ هەڵوێستێکیان لە دژی بەرژەوەندییەکانی وڵات نەگرتبێتەبەر، هیچ ڕێوشوێنێکی دژە ئەمنییان نەگرتبێتەبەر، یان هیچ ڕێوشوێنێکیان لە دژی یەکگرتوویی نەتەوەیی نەگرتبێتەبەر.

بەگوێرەی نووسراوەکەی سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری، زیندانیانی نەخۆش و نەخۆشی کوشندە یان چارەسەرنەکراویش لەم لێبوردنەدا هاتووە، بەمەرجێک نەخۆشییەکەیان لەلایەن کۆمیسیۆنی پزیشکی دادوەرییەوە پەسەندکرابێت.

