مانگرتنی ناڕەزایەتی لە سانتوسی بڕازیل لە دژی ناردنی پۆڵا بۆ ئیسرائیل

لەسەر داوای "کەمپەینی پاڵپشتی لە فەلەستین" لە بڕازیل کۆمەڵێک لە چالاکان و پاڵپشتانی خەڵکی فەلەستین، ڕۆژی ڕابردوو لە بەردەم باڵەخانەی ئەنجومەنی ساری و بەندەری سانتوس لە بڕازیل مانگرتنی ناڕەزایەتیان بەڕێوە برد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ناڕازیان بە دروشمگەلێک وەکوو "پۆڵا بۆ ئاشتی نەک بۆ شەڕ" و "کوشتوبڕ لە غەززە ڕابگرن" داوایان لە بەرپرسانی شاری و بەندەری کرد کە ڕێغری بکەن لە ناردنی ئەو وەجبانە. ئەوان جەختیان کرد کە ئەو وەجبە ستراتیژیکانە دەتوانێت لە پیشەی سەربازی ئیسرائیل بەکار بێت و ببێتە هۆی درێژەی شەڕ لە غەززە.

ئەو ناڕەزایەتیانە بەشێک لە کەمپەینی بەربڵاوتر بۆ سەپاندنی گوشار لەسەر کۆمپانیا و ناوەندە جیاوازەکان لە سەرتاسەری جیهانە بۆ بچڕانی هەر جۆرە هاوکارییەکی ئابووری لەگەڵ ئەو ڕژیمە.
