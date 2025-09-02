پیلانی ئەمریکا بۆ دووپات کردنەوەی خۆپیشاندانەکانی ساڵی 2019 لە عێراق

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، محەمەد ئەبوو سەعیدە بەرپرسی یەکێک لە بزووتنەوە عێراقییەکان جەختی کرد کە ئەمریکا بەدوای دووپات کردنەوەی سیناریۆی ساڵی 2019 لە ئەو وڵاتە بە ئامانجی گۆڕانکاری لە سیستەمی سیاسی عیراقە.
ناوبراو زیادی کرد: لایەنی ئەمریکی لە ڕێگای ئاوەژۆ کەڵکوەرگرتن لە گۆڕانکارییە ناوچەییەکان بەدوای دروست کردنی گۆڕانکاری ناوخۆیی لە عێراق لە ڕێگای دووپات کردنەوەی نائارامییەکانی ساڵی 2019 ەیە.
ئەبوو سەعیدە وتیشی کە ئەمریکییەکان بۆ جێبەجێ کردنی ڕۆڵی خۆیان لە هەندێک لایەنی ناوخۆیی لە عیراق یارمەتی دەرگرن چونکوو ڕێککەوتنی یەکپارچە لە ئەو وڵاتە بۆ بەرەنگار بوونەوەی کێشە دەرەکییەکان بوونی نییە.
بزووتنەوەیەکی عێراق نسیبەت بە ڕۆڵی ئەمریکا بۆ دووپات کردنەوەی سیناریۆی خۆپیشاندانەکانی ساڵی 2019 لە ئەو وڵاتە هۆشداریی دا.
