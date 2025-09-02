  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١١ ١٧:٥٨

پیلانی ئەمریکا بۆ دووپات کردنەوەی خۆپیشاندانەکانی ساڵی 2019 لە عێراق

پیلانی ئەمریکا بۆ دووپات کردنەوەی خۆپیشاندانەکانی ساڵی 2019 لە عێراق

بزووتنەوەیەکی عێراق نسیبەت بە ڕۆڵی ئەمریکا بۆ دووپات کردنەوەی سیناریۆی خۆپیشاندانەکانی ساڵی 2019 لە ئەو وڵاتە هۆشداریی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، محەمەد ئەبوو سەعیدە بەرپرسی یەکێک لە بزووتنەوە عێراقییەکان جەختی کرد کە ئەمریکا بەدوای دووپات کردنەوەی سیناریۆی ساڵی 2019 لە ئەو وڵاتە بە ئامانجی گۆڕانکاری لە سیستەمی سیاسی عیراقە.

ناوبراو زیادی کرد: لایەنی ئەمریکی لە ڕێگای ئاوەژۆ کەڵکوەرگرتن لە گۆڕانکارییە ناوچەییەکان بەدوای دروست کردنی گۆڕانکاری ناوخۆیی لە عێراق لە ڕێگای دووپات کردنەوەی نائارامییەکانی ساڵی 2019 ەیە.

ئەبوو سەعیدە وتیشی کە ئەمریکییەکان بۆ جێبەجێ کردنی ڕۆڵی خۆیان لە هەندێک لایەنی ناوخۆیی لە عیراق یارمەتی دەرگرن چونکوو ڕێککەوتنی یەکپارچە لە ئەو وڵاتە بۆ بەرەنگار بوونەوەی کێشە دەرەکییەکان بوونی نییە.




News ID 56645

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت