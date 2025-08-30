ڕەنگدانەوەی قات وقڕی و برسێتیی غەزە لە میدیاگەلی جیهانی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "الجزیره"، میدیاگەلی ڕۆژئاوایی لە چەند مانگی ڕابردووەوە تەرکیزیان خستۆتە سەر جەنایەتەکانی ڕژیمی زایۆنی لە غەزە و هاوکات ڕێکخراوی جیهانی تەندروستی، سندووقی منداڵانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان(یۆنیسێف)، پلانی جیهانی خۆراک و ڕێکخراوی خواردەمەنی و کشتوکاڵ(فائۆ) ڕاگەیێندراوێکی هاوبەشیان لە ژێنێڤ دەرکرد و تێیدا جەختیان لە ڕووبەڕووبوونەوەی زیاتر لە نیو ملیۆن فەلەستینی لەگەڵ برسێتی و قاتی کرد.

ئێکۆنۆمیست: ڕاستیی تۆقێنەری قاتی لە غەزە

ڕۆژنامەی ئینگلیسیی ئێکۆنۆمیست لە ڕاپۆرتێکدا بە ئاماژە بە تەشەنەسەندنی دۆخی تەندروستی و مرۆیی غەزە لە ماوەی مانگەکانی ڕابردوو و شەهیدبوونی 1000 فەلەستینی لە کاتی دابەشکردنی خۆراک لەو کەرتەدا، نووسی: زیاتر لە یەک لە سێی جەماوەری غەز، بەبێ خۆراک دەژین و گەورەکان نان ناخۆن و نزیکەی 20 هەزار منداڵ لە سەرەتای ئاڤریلەوە تووشی نەخۆشینی بەدخۆراکیی زەخت هاتوون و لە نەخۆشخانەدان.

نیۆیۆرک تایمز: بێدەنگیی تۆقێنەری ئەمریکا

ڕۆژنامەی نیۆیۆرک تایمز لە ڕاپۆرتێکدا تەرکیزی خستە سەر بێدەنگیی ئەمریکا هەمبەر بە قاتیی غەزە، کە بۆتە هۆی تووڕەبوونی زۆربەی وڵاتانی ئەوڕووپی و نووسی: ئەو بێدەنگییە بۆیە سەرنج‌ڕاکێشە کە ئەمریاک پاڵپشتی سەرەکیی ئیسرائیلە و دەوڵەتی دۆناڵد ترامپ هێشتاش پارە و چەک دەدا بە تلاڤیڤ.

بە گوێرەی ئەو ڕۆژنامەیە، گوشارنەهێنانی ئەمریکا بۆ سەر ئیسرائیل، بە باوەڕی زۆربەی کارناسان، بۆتە هۆی ملهۆڕیی بنیامین نتانیاهۆی سەرۆک وەزیرانی ڕژیمی زایۆنی و دڵنیابوونەوەی لە درێژەدان بە شەڕ. ئەوە لە کاتێکدایە کە ڕاگەیاندنی قاتی لە ئاستی جیهانیدا شتێکی ناباوە و مەترسیی مرۆیی گەورەی بەدواوەیە و ئەگەری بەرزبوونەوەی گوشارەکان لە دژی ئیسرائیلی بەدواوەیە و خەڵک و سیاسەتوانان بەیەک ئەندازە بۆ کۆتایی‌هێنان بە شەڕ و یارمەتیدان بە لێ‌قەوماوان هان دەدا.

واشنتۆن پۆست: ئیسرائیل نکۆڵی لە ڕاستییەکان دەکات

ڕۆژنامەی ئەمریکیی واشنتۆن پۆست بە ئاماژە بە نکۆڵیی ئیسرائیل لە بوونی قاتی لە غەزە و وەڵامی 8 لاپەڕەیی بۆ ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کە تێیدا دەیتاکانی ئەو ڕێکخراوەی "دژبەرانە و بەپێی سەرچاوەگەلی بڕواپێنەکراو" وەسف کردووە، ڕایگەیاند: ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان نە تەنیا وەڵامی ئیسرائیلی ڕەت کردۆتەوە، بەڵکوو جەختی لە میتۆدۆلۆژیی ڕاپۆرتەکانی خۆی بەپێی پێوەری وردبینانەی نێودەوڵەتی و بەرهەمی هەوڵی کارناسانی سەربەخۆ، کردووە.

بەکی ڕایان، بەڕیوەبەری ئەنجومەنی پەیوەندییەکانی ئەمریکی-ئیسلامی لە غەزە، لە لێدوانێک بۆ ئەو ڕۆژنامەیە، هوشداری داوە کە ئاستی نەخۆشیی بەدخۆراکی لە نێوان ژنان و منداڵان لە ماوەی چەند حەوتەی ڕابردوو لە لەسەدا 19ـه‌وە، بۆ لەسەدا 40 بەرز بۆتەوە و خەزێنەی دەرمانیی غەزەش ڕوو لە تەواوبوونە.

واڵ‌ستریت ژۆڕناڵ: گێڕانەوەیەک لە قاتی و ئاوارەیی

ڕۆژنامەی واڵ‌ستریت ژۆڕناڵ لە ڕاپۆرتێکدا، باس لە ئاوارەیی و برسێتی خەڵکی غەزە لە زمانی خودی ئەوە خەڵکەوە دەکات.

لە یەکەم گفتوگۆدا ئەحمەد جەودەی 30 ساڵەی باوکی دوو منداڵ، دەڵێ کە زیاتر لە 7 جار لە ماوەی شەڕدا ئاوارە بووە و ئێستاس خۆی بۆ بەجێ‌هێشتنی ماڵ و ژیانی ئامادە دەکات. لە لێدوانی دووەمدا سەماهر ئەبوو حەسیرەی 48 ساڵە و باوکی 5 منداڵ کە لە خێوەتێکدا لە ناو ئاوارەکاندا دەژین، دەڵی: شیری پێویستی بۆ کۆرپە چکۆلەکەی دەست ناکەوێت و تووشی بەدخۆراکی هاتووە، و منداڵێکی تریشی ئەوا بە هۆی بەدخۆراکی لە ژێر چاودێری پزیشکیدایە.

تایمزی بەریتانیا: برسێتی بکوژی بێدەنگی غەزە

ڕۆژنامەی تایمزی بەریتانی لە زمانی دانیشتوویەکی غەزەوە دەنووسی کە ئەو هەموو شتێکی فرۆشتووە و تەنیا دیوارەکانی ماڵەکەی بۆ ماوەتەوە و دەشڵێ: ئێمە دەزانین کە جگە لە مردن بە بوردۆمان، مردن بە برسێتیش چاوەڕوانمانە و هەر ئێستاش دەیان کەس بە هۆی بەدخۆراکییەوە گیان لەدەستداوە.

گاردییەن: ئاواریی و نەخۆشی، بەڵای گیانی خەڵکی غەزە

ڕۆژنامەی گاردییەن لە زمانی ئەمجەد شوا، سەرۆکی تۆڕی ڕێکخراوە نادەوڵەتییەکانی غەزە، نووسی: خەڵکی غەزە بە درێژایی ڕۆژدا، هەست بە شەکەتی، ماندوویی، داڕماوی، خەمۆکی و نەخۆشی دەکەن.

ئای‌پیپێر: ئاو و ئاڵەف لەبری خۆراک

ماڵپەڕی ئینگلیسیی ئای‌پیپێر، بە ئاماژە بە تەشەنەسەندنی قاتی و تێوەگلانی پێرسۆنێلی ڕێکخراوە مرۆخدۆستانەکانی غەزە، لە زمانی دوکتۆر ڕائێد بابا، پزیشکی نەخۆشخانەی عەودە، دەڵێ: دایەکەکان بە هۆی کەمایەسیی خۆراکی، لە بری شیر ئاوی دانەوێڵە و ئالەف دەدەن بە منداڵانیان، لە کاتێکدا کە خورادنی ئەوانە بۆ منداڵ دەبێتە هۆی ئیسهاڵی، ژاراوی‌بوون، کەم‌خوێنی و وەدواکەوتنی گەشە و لەسم‌بوونیان.