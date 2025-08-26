  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٤ ١٧:٥٦

هەوڵی کوشتنی بافڵ و قوباد تاڵەبانی دراوە؛ زانیارییەکان بڵاو دەبێتەوە

میدیای یەکێتی زانیاری نوێ لەبارەی دەستگیرکراوانی لالەزار ئاشکرادەکات و دەڵێت، ئەمشەو ڤیدیۆی دانپێدانانی بەشێکی زۆر لەو کەسانە بڵاودەکرێنەوە کە لە شەوی دەستبەسەرداگرتنی لالەزار و ڕۆژانی پێشتریش دەستگیرکراون.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، میدیای یەکێتی بڵاویکردوەتەوە،" ئەو گرووپەی دەستگیرکراون باس لە پلانگێڕییەک دەکەن بۆ ئەنجامدانی کودەتا و کوشتنی بافڵ تاڵەبانی و قوباد تاڵەبانی و چەند کەسایەتی و سەرکردەیەکی تری باڵای یەکێتی ".

ئەوەشخراوەتەڕوو،" ئەو گروپە بە نیازبوون لە سنووری هەڵەبجە و سلێمانی و ڕاپەرین و هەولێریش جووڵەی سەربازی بکەن و کوودەتا ئەنجام بدەن".

میدیاکەی یەکێتی ئاماژەی بەوەشکردوە، لە کوودەتاکەدا پلانی دەسگترتن بەسەر سەرجەم دامودەزگاکانی حکومەتدا لە سنوورەکە دانراوە بە پارێزگا و قایمقامیەت و نەخۆشخانە و گرتوخانە و فەرمانگەکانی حکومەتەوە.

