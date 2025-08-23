ئیسرائیلیش دانی بە قەیرانی غەزەدا نا؛ چاو لە هەر لایەک دەکەی برسێتی دەبینی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی زایۆنیی هائارتس لە ڕاپۆرتێکی وێنەیی لەبارەی قەیرانی غەزە نووسی: ڕاپۆرتەکان ئاشکرای دەکەن کە تا ئیستا 270 کەس بە هۆی برسێتی گیانیان لە دەست داوە و نزیکەی 2000 کەسیش لە هەوڵی بەدەست‌هێنانی خوراک، کراونەتە ئامانجی گوللە؛ هەزاران منداڵی ژێر 5 ساڵە تووشی نەخۆشینی بەدخوارکیی مەترسیدار هاتوون و دەیان هەزار منداڵی دیکەش گیرۆدەی ئەو نەخۆشییەن.

هائارتس ئاماژەی بە ئاماژە ژیانی قەیراناویی نێوملیۆن کەسیی خەڵکی غەزە بەبێ چەند ژەمی بەردەوامی خورادن، جەخت لەوە دەکات: بە ئاوڕدانەوە لە دەسکەوتەکان کە پشتئەستوورە بە تۆڕە مەجازییەکان لە ناوەندەکانی دەرمان، هەر کەس نکۆڵی لە برسێتی بە هۆی نەبوونی خوراک لەو کەرتەدا بکات، درۆ لەگەڵ خۆیدا دەکات.