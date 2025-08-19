پزشکیان: هێزی بیانی دۆخی ناوچەکە دەشڵەژێنێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان ئەوڕۆ لە پریس کۆنفڕانسی هاوبەشی لەگەڵ نیکۆڵ پاشینیان، سەرۆک وەزیرانی ئەرمەنستان، وێڕای نرخاندنی درواسێتی و دۆستایەتیی نزیکی وڵات و خەڵکی ئەرمەنستان لەگەڵ گەلی ئێران و هاوبەشی فەرهەنگیی دوو وڵات، ڕایگەیاند: سنوورەکانی ئێران و ئەرمەنستان لە ڕابردووشدا بەردەوام سنووری دۆستایەتی و ئاڵقەی پەیوەندیی خەڵکانی دوو وڵات بووە و دەبێت.

سەرۆک کۆماری ئێران دراوسێتی و دۆستایەتی نێوان دوو وڵاتی بە گرینگترین هۆکاری پاوەجێی ئاسایش و هەنگاونان بەرەو گەشە زانی و جەختی کرد: کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام و ڕاشکاوانە پاڵپشتیی لە تەواوەتی سەرزەوینی ئەرمەنستان و قەفقازی‌بوونی سیاسەت و سەروەریی قەفقاز کردووە و دڵنیاین کە ڕادەستکردنی پرسی قەفقاز بە هێزی بیانی، دۆخی ناوچەکە ئاڵۆزتر دەکات.

وتیشی: ئاشتی لە قەفقاز یەکەمایەتیی ستراتژیکی ئێمەیە و پاڵپشتی دەکەین لە دانوستانی ئاشتیی نێوان ئازەربایجان و ئەرمەنستان، بەڵام ئێران پێداگرە لە قبووڵ‌نەکردنی هیچ جۆرە گۆڕانێک لە سنوورە نێودەوڵەتییەکانی ناوچەی قەفقاز و ئەو ناوچەیە نابێ ببێتە شوێنی ڕکابەریی ژێئۆپۆلیتیکی.