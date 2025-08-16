تیرۆریستێکی نێودەوڵەتی لە عێراق دەستگیر کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە هەواڵدەریی "واع"ی عێراق، هێزی ئاسایشی عێراق لە دەستگیریی تیرۆریستێکی تۆقێنەری نێودەوڵەتی لە ئۆپەراسیۆنێکی هەواڵگری و هەلی‌بۆرندا هەواڵی دا.

بە گوێرەی ئەو هەواڵە، سەلامن خەزیر سولەیمان داوە، ناسراو بە سەلمان داود، تیرۆریستێکی تۆقێنەر ناوچەی سەرهەید مەتەر لە سنووری فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنی کەرکووک و سەلاحەدین وێڕای چەک و چۆڵێکی زۆر و چەند دەزگای پەیوەندی، دەستگیر کرا.

سەلمان یەکێک بوو لە ئامانجە گرینگە تیرۆریستی و پێوشوێن‌گیراوەکانی هێزی ئاسایشی عێراق کە پێشتر لەگەڵ ئەلقاعیدە و داعش هاوکاری بووە.