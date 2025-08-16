  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٥ ٢٢:٢٠

تیرۆریستێکی نێودەوڵەتی لە عێراق دەستگیر کرا

سەلمان داود، تیرۆریستی جەنایەتکاری نێودەوڵەتی و کۆنە ئەندامی داعش، وێڕای چەک و چۆڵێکی زۆر لە لایەن هێزەکانی ئاسایشی عێراقەوە دەستگیر کرا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە هەواڵدەریی "واع"ی عێراق، هێزی ئاسایشی عێراق لە دەستگیریی تیرۆریستێکی تۆقێنەری نێودەوڵەتی لە ئۆپەراسیۆنێکی هەواڵگری و هەلی‌بۆرندا هەواڵی دا.

بە گوێرەی ئەو هەواڵە، سەلامن خەزیر سولەیمان داوە، ناسراو بە سەلمان داود، تیرۆریستێکی تۆقێنەر ناوچەی سەرهەید مەتەر لە سنووری فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنی کەرکووک و سەلاحەدین وێڕای چەک و چۆڵێکی زۆر و چەند دەزگای پەیوەندی، دەستگیر کرا.

سەلمان یەکێک بوو لە ئامانجە گرینگە تیرۆریستی و پێوشوێن‌گیراوەکانی هێزی ئاسایشی عێراق کە پێشتر لەگەڵ ئەلقاعیدە و داعش هاوکاری بووە.

