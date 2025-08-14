جموجۆڵی نهێنیی ڕووسیا لە کوردستانی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە چاودێری مافی مرۆڤی سووریا(SOHR)، ڕووسیا لە حەوتەکانی ڕابردوودا بە ئەنجامدانی گەشتی شەوانە و گواستنەوەی هێز و جیهازاتی لە بنکەی حەمیمیم بۆ قامیشلۆ، بە شێوەی نهێنی خەریکە تۆکمە و بەرزکردنەوەی هێزەکانی لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایە.
بە گوێرەی ئەم هەواڵە، زۆرترین جموجۆڵی هێزەکانی ڕووسیا لە نێوان بنکەی حەمیمیم و قامیشلۆدایە و سەرەڕای دابەستنی پەرژینی نوێ و گەشەی بیناکانی ناو ئەو دوو بنکەیە، گەشتی شەوانە خەریکی گواستنەوەی هێز، جیهازاتی لوجیستیکی و سیستەمی ڕاداری لە نێوان دوو بنکەکەیە، بە جۆرێک کە لە سەرەتای ساڵی 2025دا زیاتر لە 25 گەشتی لە نێوان ئەو دوو بنکەیە ئەنجام داوە و ڕێژەیەکی بەرچاوی هێز و جیهازاتی لەو ماوەیەدا گواستۆتەوە.
کارناسان و چاودێران ئەم جموجۆڵەی ڕووسیایان بۆ ئامانجی کۆنتڕۆڵی پێگەی ئەمریکا و سەقامگیرکردنی پێگەی مسکۆ لە نزیکی کوردستانی سووریا و ناوچەگەلی ژێر کۆنتڕۆڵی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) زانیوە.
