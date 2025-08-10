هەسەدە هۆشداریی دەداتە ڕژیمی جۆلانی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەیادین، هێزەکانی کوردی سووریا ناسراو بە هەسەدە ڕۆژی ڕابردوو لە بریندار بوونی چوار کەسی سڤیل لە هێرشی تیرۆریستەکانی سەر بە جۆلانی لە دەڤەری ڕۆژهەڵاتی دێرەزوور هەواڵیان دا.



ئەوان ڕایانگەیاند کە ئەو هێزانە هێرشیان کردووەتە سەر گوندی حەویجە ئەلفیحمات.



هێزەکانی هەسەدە هۆشداریان دا کە دووپات بوونەوەی ئەو ئۆپراسیۆنە و دزەی هێزەکانی سەر بە جۆلانی بۆ سەر ناوچەی ژێر کۆنترۆڵی ئەوان دەبێتە هۆی ناسەقامگیری وڵات. ئەوان زیادیان کرد کە ئەو ڕەوتە لە ئەستۆی ڕژیمی جۆلانی.



هەسەدە زیادی کرد کە گرووپەکانی ژێر کۆنترۆڵی تورکیا و سەر بە جۆلانی بەردەوام لە ناوچەکانی دێرەزوور، دەیر حافر، سەدی تشرین و تل تەمر ئاگربڕ پێشێل دەکەن.



ئەو هێزانە وتیان کە ئەو گرووپانە هەوڵی گوماناوی لە دەڤەری گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە لە حەلەب ئەنجام دەدەن و لانیکەم 22 جار هێرشیان کردووەتە سەر ئەو ناوچە.













