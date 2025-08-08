حەماس ڕێگاچارەی کۆتایی هاتنی قەیرانی غەزەی خستەڕوو

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ناوەندی ڕاگەیاندنی فەلەستین، لێدوانەکانی ناتانیاهۆ نیشاندەری بێ توانایی ئەوە لە ڕووبەڕووبوونەوەی بەرخۆداندا، و ڕاگەیاندنی پێکهێنانی هێزی عەرەبی، ناوچەکە دەخاتە قەیرانێکی نوێوە.

مەترسیدارترین کارێک کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئەنجامی دا، پێدانی کاتی پێویست بوو بە ڕژێمی زایۆنی بۆ تەواوکردنی تاوانەکانی.

بەرخۆدان تەنها ڕێگای ڕزگاربوونە لە داگیرکاری، و ئەم دۆخە تەنیا کاتێک کۆتایی دێت کە دەوڵەتی سەربەخۆی فەڵەستین دابمەزرێت.

ڕژێمی داگیرکەری ئیسرائیلی دەیەوێت بە ڕشتنی خوێنی زیاتر و وێرانکردنی ماڵەکان، ئیرادەی گەلی فەڵەستین بشکێنێت، بەڵام لەم کارەدا شکست دەهێنێت.

ڕژێمی داگیرکەر دەیەوێت لە گەلی فەڵەستین ڕزگاری بێت و تاوانبارکردنی بەرخۆدان، جەهل و نەزانییە.

ئەرکی من هەوڵدانە بۆ ڕزگارکردنی گەلەکەم لە داگیرکاری، و هەر کەسێک لە پاڵماندا بوەستێت، بەخێرهاتنی دەکەین.

قسەکردن لەسەر کۆچپێکردنی گەلێک، تاوانی جەنگ و پاکتاوی نەژادییە و مێژوو سەلماندوویەتی کە "ئیسرائیل" ڕیشەی قەیرانەکانی ناوچەکەیە.

ئیسرائیلییەکان بە ئەنقەست ڕێگری لە هاتنەناوەوەی هاوکارییەکان دەکەن و هیچ کەسێک ئەم ڕژێمە بەرپرسیار ناکات لە برسێتی لە کەرتی غەززەدا.

داگیرکاری، هۆکاری سەرەکیی نەخۆشییەکان و کارەساتی مرۆییە، و ئەم دۆخە تەنها بە کۆتاییهاتنی داگیرکاری و ئەویش بە زۆر، کۆتایی دێت.

دەروازەی ڕەفەح داخراوە و ئێمە داوا لە میسر دەکەین ڕێگە بدات هاوکارییەکان بێنە ژوورەوە، تەنانەت ئەگەر "ئیسرائیل" بۆردوومانیشی بکات.

میسر بەرپرسیارێتییەکی لە ئەستۆدایە کە ناتوانێت شانی لێ خاڵی بکاتەوە و قسەکانمان ئاراستەی قاهیرە تۆمەت نەبوو، بەڵکوو بانگەوازێک بوو لە سۆنگەی هەستکردن بە بەرپرسیارێتی.

"ئیسرائیل" توانای ڕووبەڕووبوونەوەی نییە و بوێرییەکەی ئەنجامی نەبوونی کاردانەوەی کاریگەرە.

ناتانیاهۆ خۆی بە پاشای ڕژێمی زایۆنی دەزانێت، بەڵام ئەگەر ئیرادەیەک لەناو خودی ڕژێمدا هەبووایە بۆ وتنی «نەخێر» پێی، دیمەنەکە بە تەواوی جیاواز دەبوو.