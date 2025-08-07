بەدران چیا کورد: ڕێککەوتنی کوردی سووریا و ئەردۆغان درۆیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەدران چیا کورد، جێگری هاوسەرۆکی بازنەی پێوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری کوردستانی سووریا لە گفتوگۆیەکدا ڕایگەیاند کە ڕێگا قەیرانی سووریا لە ڕوانگەی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەرەوە، تەڤل بوونی دیمۆکراتیک و بەشداری لەگەڵ حکومەتی ناوەندی سووریایە.

چیا کورد هەروەها دەنگۆکان لەسەر ئەگەری ڕێککەوتن لەگەڵ تورکیا لە چوارچێوەی ڕێكکەوتنی نەتەوەیی وەکوو جێگرەوەی دانوستانەکان لەگەڵ دیمەشقی بێ بنەما وەسف کرد و ڕایگەیاند کە ئامانجی ئێمە پێکهێنانی پێکهاتەیەکی هاوبەش لە چوارچێوەی دەوڵەتی سووریایە.

بەدرا چیا کورد هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی سووریای نادیمۆکراتیک و پێچەوانەی ڕێککەوتنە پێشووەکان لەگەڵ فەرماندەیی هەسەدە وەسف کرد و وتی: ئەو هەڵبژاردنە پێش لە هەر جۆرە ڕێككەوتنێکی سیاسی لەگەڵ ناوچەکانی دەرەوەی کۆنترۆڵی حکومەتی ناوەندی بەڕێوە دەچێت و یارمەتیدەری قەیرانی سیاسی نابێت.



ناوبراو جەختی کرد کە هەسەدە چەکەکانی دانانێت و ناوەندەکانی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەریش هەڵناوەشێنەوە و حکومەتی کاتیش ئەبێ سیاسەتەکانی خۆی بە پێی ڕاستییە نوێیەکان دابڕێژێتەوە.



