تورکیا سروشتی ناوچە کوردییەکانی سێ وڵات لەناو دەبات

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تورکیا بە هێرش کردنە سەر ناوچە کوردییەکانی کوردستانی عێراق و سووریا هه‌مان سیاسه‌تى له‌ناوبردنى سروشت‌و ژینگه‌ى ناوچە کوردنشینەکانی تورکیا په‌یڕه‌و دەکات.

تورکیا لە ماوەی ئەم چەند ساڵە لەناوچەکانی هەرێمی کوردستان بەتایبەت ده‌ڤه‌رى بادینان کە سوپای تورکیا ناوچەکەی داگیرکردووە، ڕێژەیەکی زۆر دارى بڕیوه‌و دواتریش به‌ره‌و شاره‌كانى رۆژهەڵات و باشووری رۆژهەڵاتی وڵاتەکەی خۆی قاچاخی کردووە.

ساڵی رابردوو له‌سه‌ر ئه‌و پرسه‌، وەزارەتەکانی کشتوکاڵی عێراق‌و حکومەتی هەرێم لەبەیاننامەیەکی هاوبەشدا زانیارییەکانیان پشتڕاستکردەوەو داوایان لەتورکیا کرد کە لەناوبردنى دارستانەکانی ده‌ڤه‌رى بادینان له‌هه‌رێمى كوردستان بوەستێنن.

تورکیا لەم چەند ساڵەی دوایی دا ناوبەناو هێرش و پەلاماری خاکی هەرێمی کوردستانی داوە و بە بیانووی ڕاوەدوونانی پەکەکە و بەرەنگاریی تیرۆریزم، دەشت و کێو و باخ و باخات و دارستانەکانی کوردستانی تاڵان کردووە و نەک هەر دار رەحمی بە ئاژەڵ و ئاو و خاکیشی نەکردووە و سووتاندن و بڕین و دزین و تێکدانی سروشت و ژینگەی وەک سیاسەتی قڕکردنی کورد جێبەجێ کردووە.

لە راپۆرتێکی ماڵپەڕی شارپرێس دا هاتووە: تورکیا وەک چۆن لەعەفرین ئەنجامیاندا، ئەمجارە گروپە توندڕه‌وه‌كانى سه‌ر به‌توركیا لەشاری سەرێکانیی کوردستانی سووریا ده‌ستیانكردووه‌ به‌بڕینه‌وه‌ى دارى دارستان‌و كه‌ژو كێوه‌كان، ئه‌مه‌ش له‌كاتێكدایه‌ هیچ ڕێگرییه‌ك له‌سه‌ر ئه‌و گرووپانه‌ نییه‌ بۆ ئه‌وكاره‌یان، چونكه‌ ئێستا ژمارەی كورد لەسەرێکانی کەمبۆتەوەو گروپە تیرۆریستییەکان‌و كه‌سوكاره‌كانیان له‌لایه‌ن توركیاوه‌ له‌وشاره‌ نیشته‌جێكراون.

سەرێکانی، بە(کانی)یەکانی ناسراوه‌و به‌و هۆیه‌شه‌وه‌ خاوه‌نى دارستانێکى دڵڕفێن‌و سه‌رنجڕاكێشه‌ به‌به‌راورد به‌هه‌موو شارو ناوچه‌كانى دیكه‌ى كوردستانی سووریا، به‌ڵام کۆمیتەی کۆچکردنی سەرێکانی ئاشكرایكردووە، "گروپە توندڕه‌وه‌كانى سه‌ر به‌توركیا زیاتر لەدوو هه‌زار دارى دارستانه‌كانى شاره‌كه‌یان بڕیوەته‌وه‌".

ئه‌مه‌ش له‌كاتێكدایه‌، پێش سەرێکانی، لەعەفرین، کە لەژێر داگیرکاریی تورکیاو گروپە توندڕه‌وه‌كاندایه‌، هەمان سیاسەتی قڕکردنی سروشتییان پەیڕەوکردو تائێستاش دەیان هەزار داری زەیتونیان بڕیوه‌ته‌وه‌و له‌ناویان بردون.

ئەمە سەرەرای ئەو هەڵمەتەیە کە تورکیا لە باشوور و باشووری ڕۆژهەڵاتی وڵاتی خۆی دەدات کە کوردی تێدا نیشتەجێیە و بە بیانووی کێوماڵ کردنی پەکەکە دار و دەوەنی نەهێشتووە و هەمووی سووتاند و بڕی. واتا تورکیا بۆ ئامانجە فاشستییەکانی ڕەحم بە خاک و سروشتی وڵاتی خۆیشی ناکات