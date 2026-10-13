جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران: پێشوازی لە دیپلۆماسی دەکەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کازم غەریب ئابادی، جێگری وەزیری یاسایی و کاروباری نێودەوڵەتیی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی ئەلعەرەبی زیادی کرد: تاران وەڵامی خۆی بۆ تێبینی و بۆچوونەکانی لایەنی ئەمریکی سەبارەت بەو پلانەی کە ئێران لە نیویۆرک پێشکەشی کردبوو، کۆتایی پێدەهێنێت.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە ئێران دوای ڕاوێژ لە ڕێگەی نێوەندگرانەوە بۆچوونەکانی خۆی ڕادەگەیەنێت، وتی: تاران هێشتا ئامادەیە بۆ دیپلۆماسی، بە مەرجێک ئەو پرسانەی کە دەخرێنەڕوو ڕاستەقینە بن.

غەریب ئابادی جەختی لەوە کردەوە: ئێران هەمیشە پێشوازی لە دیپلۆماسی کردووە و لەم ڕووەوە و لە بواری وتووێژ لەگەڵ هیچ لایەنێکدا شکستی نەهێناوە.

وتیشی: ئامادەیی ئێران بۆ بەرگریکردن لە خۆی و شەڕکردن کەمتر نییە لە ئامادەیی وڵات بۆ دانوستان.

جێگری وەزیری یاسایی و کاروباری نێودەوڵەتی وەزارەتی دەرەوە ڕایگەیاند: بەردەوامی بەشداریکردن لە دانوستانەکاندا نەرمی و پابەندبوونی سیاسی تاران بە پرۆسەی دیپلۆماسی نیشان دەدات، هەروەها ئەمریکا دەبێ بگەڕێتەوە بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی.

غەریب ئابادی لە درێژەی قسەکانیدا جەختی لەوە کردەوە کە تاران هیچ کام لە بەڵێنەکانی پێشێل نەکردووە و دەشڵێت: واشنتۆن بەڵێنەکانی بەپێی یاداشتنامەی ئیسلام ئاباد جێبەجێ نەکردووە و دەبێت هەنگاوی چاکسازی لەو بارەوە بنێت.

ناوبراو ڕوونی کردەوە: “تا ئەوکاتەی لایەنی ئەمریکی بە تەواوی هەموو بەڵێنەکانی پێشێل کردبێت، نابێت چاوەڕوان بکرێت ئێران لەم ڕووەوە نەرمی و نەرمی زیاتر نیشان بدات”.