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AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٢٠ ٢٢:٣٨

کاردانەوەی ئێران بە تۆمەتەکانی ئینگلیز دژی تاران

کاردانەوەی ئێران بە تۆمەتەکانی ئینگلیز دژی تاران

بەیاننامەی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەبارەت بە ئیدانەکردنی تۆمەتە بێ بنەماکانی بەریتانیا دژی ئێران بڵاو کرایەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، بانگەشەی بەرپرسانی ئینگلیزی لە پەیوەندی لەگەڵ ڕووداوێکی ئەمنیی ئەگەری لە بنکەی ئاسمانیی فەرفوود دژی ئێران بە توندی ئیدانە دەکات .

هەروەها بە پیلانێکی ناشیرین بۆ پەرەدان بە کەمپەینی دژە ئێرانی و هەڵاتن لە بەرپرسیارێتیی بەریتانیا لە بەشداریکردن لە دەستدرێژیی سەربازیی ئەمریکی-زایۆنیستی دژی گەلی ئێرانی دەزانێت.

دەوڵەتی ئینگلیز ناتوانێت بەبێ پێشکەشکردنی بەڵگەی متمانەپێکراو، بە خۆحەشاردان لە پشتی دەستەواژە ناڕوونەکان، لە بەرپرسیارێتیی سیاسی و حەقانییەتی بانگەشەکانی خۆی و لێکەوتە ئەگەرییەکانی خۆی بدزێتەوە. پەنابردن بۆ دەربڕینەکانی وەک «زۆر ئەگەری هەیە» (highly likely) و «بە نزیکەیی» (almost certainly) بۆ سەپاندنی ڕووداوەکە بە ئێران، تێکۆشانێکی ئاشکرایە بۆ هەڵاتن لە بەرپرسیارێتی بەرامبەر بەو تۆمەتە بێ بنەمایانە.

کردەوەی ئینگلیز لە ساختەکردنی بانگەشە ئەمنییەکان دژی وڵاتانی دیکە -کە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا بووەتە هۆی گرژی و تێکهەڵچوونە زیانبەخشەکان لە ناوچەی ڕۆژئاوای ئاسیا- بۆ هیچ کەس شتێکی شاراوە نییە و دەوڵەتی ئینگلیز دەبێت لەبەر پێداگری لەسەر ئەم ڕێبازە، وەڵامدەرەوەی ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی بێت.

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە نێو ڕەتکردنەوەی یەکلاکەرەوەی تۆمەتە بێ بنەماکانی ئاراستەکراو دژی ئێران، بەرپرسیارێتیی هەموو لێکەوتەکانی ئەم درۆکردنە دەخاتە ئەستۆی دەوڵەتی بەریتانیا و داڕێژەران و جێبەجێکارانی ئەم ئۆپەراسیۆنە «ئاڵای ساختە» (False Flag).

News ID 60596

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