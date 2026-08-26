میدیاکانی دوژمن دەبنە ئامانجی هێرشەکانی ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، سەردار شێکارچی، وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکان لە چاوپێکەوتنێکدا ڕایگەیاند: میدیای دوژمنکار سەربازانی زایۆنی و ئەمریکین و لە بانکی ئامانجە سەربازییەکانماندا جێگیر کراون.

سەردار شێکارچی بە ئاماژە بە بوونی ئیمپراتۆریەتێکی میدیایی چەوسێنەرانی جیهانی، ئاماژەی بە وەبەرهێنانی ماددی بەرفراوانی دوژمنان لەم بوارەدا کرد و زیادی کرد: ئەمڕۆ هەموو ئامرازە نوێیەکان و تەکنەلۆژیای میدیایی ئاڵۆز لە دەستی دوژمناندایە.

سەردار شێکارچی درێژەی بە قسەکانی دا: ناوەندی کێشکردنی ئیمپراتۆری میدیایی دوژمن لە دەستی زایۆنیستەکاندایە؛ میدیاکانی وەک "بی بی سی"، "ئێران ئینتەرناشناڵ" و "رادیۆ فەردا" ڕاستەوخۆ پەیوەستن بە "موساد"، "سی ئای ئەی" و ڕێکخراوە هەواڵگرییەکانی دوژمنەوە و هێڵی کار و پاڵپشتییان لێ وەردەگرن.

ناوبراو بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە هێزە چەکدارەکان وەک دەزگای ڕاگەیاندن سەیری ئەو دەزگا هەواڵییانە ناکەن، ئاماژەی بەوەدا: ئەو کەسانەی لەم دەزگا ڕاگەیاندنانەدا کار دەکەن، بە سەربازی زایۆنیزم و ئەمریکای تاوانبار هەژمار دەکرێن و تەنانەت دەتوانرێت بە ئامانجی سەربازیش هەژمار بکرێن، چونکە لە ڕوانگەی ئێمەوە ئەمانە دەزگای ڕاگەیاندن نین.