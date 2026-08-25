درەوشانەوەی کچانی تایکواندۆی کوردستان لە ئاستی ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەرزشوانانی تایکواندۆی ژنانی کوردستان لە پێشبڕکێکانی پاڵەوانێتی و هەڵبژاردنی تیپی نەتەوەیی کەڕ و نابیستان بە بەدەستهێنانی میدالیای زێڕ و میدالیای زیو توانای وەرزشوانانی پارێزگاکەیان لەم گۆڕەپانە نیشتمانییەدا نیشان دا.

هەروەها کچە وەرزشوانانی تایکواندۆی پارێزگای کوردستان لەگەڵ دوو نوێنەر بەشداری ئەم پێشبڕکێیانەیان کرد.

لە کۆتایی ئەم کێبڕکێیانەدا، نوسیبە شەهبازی، خانمێکی کورد، بە ئاستێکی درەوشاوە توانی پلەی یەکەمی پێشبڕکێکە بەدەست بهێنێت و

"پەریدۆخت قازی" بوو بە پلەی دووەم

لە بەشێکی تری ئەم پێشبڕکێیانەدا.