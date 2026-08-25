فەرماندەی هێزی زەوینی ئەرتەش هەڕەشەی لە گرووپە تەکفیرییەکان و دژبەرانی ئێران کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار عەلی جەهانشاهی، فەرماندەی هێزی زەمینی ئەرتەش لە میانەی سەردانێکی بۆ ناوچە سنوورییەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵات و پشکنینی ئاستی ئامادەیی شەڕ، توانای بەرگری، و شێوازی جێگیربوونی یەکەکانی ئەو هێزە لەسەر سنوورەکان، وتی: هێزی زەمینی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، بە هەواڵگریی تەواو، چاودێری و هەموو جووڵەکانی دوژمن بکەن لە سنوورەکاندا.

ناوبراو زیادی کرد: ئەم هەواڵگرییە بووەتە هۆی ئەوەی کە پلانەکانی شەڕی زەمینی ئۆپەراسیۆنی دوژمن دەستنیشان بکرێن و بێلایەن بکرێن پێش ئەوەی هیچ هەنگاوێکی کاریگەر بگیرێتەبەر، دوژمنیش ناتوانێت ئامانجەکانی لە نزیک سنوورەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران جێبەجێ بکات.

فەرماندەی هێزی زەمینی ئەرتەش بە ئاماژە بە ئامادەیی بەرزی یەکەکانی ئەم هێزە لەسەر سنوورەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵات، ڕایگەیاند: جێگیرکردنی یەکەکانی هێرشی گەڕۆک و وەڵامدانەوەی خێرا لەسەر سنوورەکان، لەگەڵ ئامادەیی هەمەلایەنەی هێزە چەکدارەکان، ڕێگرییەکی کاریگەری لە بەرامبەر هەڕەشەکانی دوژمن دروست کردووە.

جەهانشاهی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەمڕۆ هەموو تواناکانی یەکینەکانی هێزی زەمینی ئەرتەش لەسەر سنوورەکانی وڵات لە خزمەت دەستەبەرکردنی ئاسایش و پاراستنی سنوورەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشەیەکدایە و ڕێگە نادەین هیچ دوژمنێک ئاسایشی دانیشتوانی سنووری ئازیز و خەڵکی ئێرانی ئیسلامی تێکبدات.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە ئەدای هێزی زەمینی ئەرتەش لە شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییە لە بواری فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، وتی: هێزی زەوینی ئەرتەش دەستکەوتی بەنرخی لە بواری فڕۆکەی بێفڕۆکەواندا بەدەستهێناوە و لە ماوەی شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییەدا، بە وردی ئامانج و بنکەکانی هێزەکانی ئەمریکایان لە ناوچەکەدا بە بەکارهێنانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هێرشبەری "ئاراش" داوە.

فەرماندەی هێزی زەوینی ئەرتەش لە درێژەی قسەکانیدا هۆشداری دایە گرووپە تەکفیرییەکان و ئەو توخمە دوژمنکارانەی کە لە سەرانسەری سنوورەکاندا جێگیر بوون و هەوڵی نائەمنی و ئەنجامدانی کردەوەی تیرۆریستی لە نزیک سنوورەکانی وڵات دەدەن .

ئاماژەی بەوەدا: هەر جموجۆڵ و خراپەکاری و چالاکیەک لە دژی سنوورەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بە وەڵامێکی یەکلاکەرەوە و چەقێنەرەوە بەرەوڕوو دەبێتەوە.

جەختی لەوە کردەوە: لە ئەگەری هەر دەستدرێژییەکدا، هەموو پێگە و بنکەکانی ئەو توخمانەی کە هەڕەشە لە ئاسایشی وڵات دەکەن، لە مەودای توانای فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و تۆپخانەی یەکەکانی هێزی زەمینی ئەرتەشدا دەبن و وەڵامدانەوەی هێزە چەکدارەکان بۆ هەر هەڕەشەیەک خێرا و ورد و پەشیمانکەرەوە دەبێتەوە.

هەروەها ئاماژەی بە تەیارکردنی یەکەکانی هێزی زەمینی ئەرتەش کرد بە چەک و کەرەستەی سەردەمیانە و وتی: ئەمڕۆ هێزی زەوینی ئەرتەش لە بەرزترین ئاستی ئامادەیی شەڕدان و، بە کەڵک وەرگرتن لە کەرەستە و چەکی نوێ، پلان و بەرنامەی ئۆپەراسیۆنی دیاریکراویان هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمن، گونجاوە لەگەڵ هەر جۆرە هەڕەشەیەک.

فەرماندەی هێزی زەمینی ئەرتەش لە کۆتاییدا جەختی کرد: سنوورەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران هێڵی سووری هێزە چەکدارەکانە و هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر خاکی پیرۆزی ئێرانی ئیسلامی بە وەڵامێکی بەهێزتر لە ڕابردوو بەرەوڕوو دەبێتەوە.