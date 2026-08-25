فارێن ئەفرێز: گوشاری ئابووریش لەسەر ئێران شکست دێنێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فارێن ئەفرێز لە ڕاپۆرتێکدا جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە کۆماری ئیسلامی ئێران نزیکەی ٤٧ ساڵە تەحەدای سەرۆکەکانی ئەمریکای کردووە.

هەروەها شەڕی ئێستای ترەمپ لەدژی ئێران نەیتوانیوە ستراتیژێکی ڕوون بۆ کۆتاییهێنان بەم پرسە دروست بکات و ئەمریکاش ئێستا لە دۆخێکدایە کە بژاردەکانی ئەو وڵاتە بۆ گەیشتن بە سەرکەوتن سنووردارە.

بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، نزیکەی شەش مانگ دوای دەستپێکردنی جەنگ، ئەمریکا لە چارەسەرکردنی قەیرانەکە نزیکتر نەبووەتەوە و تەنانەت لە هەندێک بواردا لە دۆخێکی خراپتردایە. ململانێی سەربازی نەیتوانیوە ئێران ناچار بکات خۆی ڕادەست بکات و تاران هێشتا توانای خۆڕاگری و سەپاندنی تێچووی بەسەر ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیدا هەیە.

گەڕانەوە بۆ زۆرترین فشاری ئابووری چارەسەری ئەم چەقبەستووییە نییە. هەروەها باشترین دەرئەنجام بۆ ترامپ، واتە تەسلیمبوونی ئێران لە ئەنجامی فشاری ئابووری یان شەڕ، کەمترین بژاردەی ئەگەری هەیە.

هەروەها ئێران پێی وایە کات لە لای خۆیەوەیە. تاران توانیویەتی بەرەنگاری فشارەکانی ئەمریکا ببێتەوە و کۆنترۆڵی گەرووی هورمز وەک لیڤەرێک بۆ سەپاندنی تێچووی بەرامبەر بەسەر واشنتۆندا بپارێزێت.

هەر لەبەر ئەم هۆکارەش ئەمریکا ناتوانێت تەنیا چاوەڕێی ئەوە بکات کە ئێران بە زیادکردنی گوشارە ئابوورییەکان تەسلیم بێت.

بەپێی ڕاپۆرتەکە، شەڕەکە دەریخستووە کە توانای واشنتۆن بۆ شکستپێهێنانی ئێران لەڕووی سەربازییەوە سنووردارە. ئەمریکا دەتوانێت زیانێکی بەرچاو بگەیەنێت، بەڵام گۆڕینی ئەم دەسەڵاتە سەربازییە بۆ سەرکەوتنێکی سیاسی و ستراتیژی بابەتێکی دیکەیە.

ئێران لە حیساباتی خۆیدا بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەمریکا لە شەڕی گۆشەگیر کردندا سەرکەوتوو بووە. تاران نیشانی دا کە بەرگەی گوشاری سەربازی و ئابووری دەگرێت و لە هەمان کاتدا تێچوونەکان بەسەر ئەمریکا و ئابووری جیهانیدا دەسەپێنێت.

زۆرترین فشار بە تەنیا ناتوانێت ئەو چەقبەستووییەی ئێستا چارەسەر بکات و درێژەدان بە سیاسەتێک کە تا ئێستا نەیتوانیوە ئێران ناچار بکات ڕەفتارەکانی بگۆڕێت، ڕەنگە ببێتە هۆی پاشەکشەی زیاتر بۆ ستراتیژی ئەمریکا.