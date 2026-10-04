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AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١٢ ١٦:١١

عێراقچی: ئێران ئامادەی ڕێککەونێکی شەرەفمەندانیە

عێراقچی: ئێران ئامادەی ڕێککەونێکی شەرەفمەندانیە

وەزیری دەرەوەی ئێران بە جەختکردنەوە لەسەر ئامادەیی ئێران بۆ دیپلۆماسی وتی: ئەگەر دوژمنان ڕێگای سەربازی هەڵبژێرن، وەڵامی ئێران بەهێزتر دەبێت لە ڕابردوو، ئێمەش ئامادەین بۆ ڕێککەوتنێکی شەرەفمەندانە لەسەر ڕێگای دیپلۆماسی.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە دیدارێکدا لەگەڵ باڵوێز و بەرپرسانی نوێنەرایەتییە سیاسییەکان لە ئێران ڕایگەیاند: پێش هەموو شتێک دەبێ سوپاسی هەموو ئێوە بکەم کە دیدارەکان لەگەڵ سەرۆک کۆمارتان لە نیۆیۆرک ڕێکخستووە.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئامادەبوونی شاندی ئێران لە نیویۆرک ئامادەبوونێکی بەهێز و کاریگەر بوو، جگە لەو دیدار و چاوپێکەوتنە زۆرانەی کە بەڕێوەچوو، وتارەکەی سەرۆک کۆمار لە مەکۆی گشتی و وتارەکانی دیکە کە من پێشکەشم کرد، من و سەرۆککۆمار لەگەڵ هەندێک بیرمەند و بلیمەت لە نیویۆرک کۆبووینەوە و لە هەمووی گرنگتر ئەو پلانەی کە کۆماری ئیسلامی ئەمساڵ سەبارەت بە یەکلاکردنەوەی ناکۆکییەکانی ئێستا و شەڕی بەردەوامی نێوان ئێران پێشکەشی کرد و ئەمریکا کە بەناو پلانی ٧ ڕۆژە، کە دەبێتە هۆی کردنەوەی گەرووی هورمز، ئەمساڵ بوونی ئێرانی چالاک کرد و کەشوهەوای سیاسی لە نیویۆرک کاریگەری پلانەکەی ئێرانی لێکەوتەوە."

وتیشی: بۆ هەموو لایەک ڕوون بووەوە کە ئێران هێشتا جدییە لە دیپلۆماسی و دۆزینەوەی چارەسەری ئاشتیانە، هەروەک چۆن جدییە لە بەرگریکردن لە خۆی.

هەروەها وتی: ئێمە هێشتا پتەو و جدیین لە بەرگریکردن لە خۆمان و پێشخستنی دیپلۆماسی؛ ئەگەر دوژمنان بیانەوێت هەنگاوێکی سەربازی ئەنجام بدەن، ئەوا وەڵامێکی بەهێزتر لە ڕابردوو وەردەگرن و ئەگەر بەدوای ڕێگەی دیپلۆماسیدا بگەڕێن، ئێمە ئامادەین لە ڕێگەی دیپلۆماسییەوە بگەینە چارەسەرێکی شەرەفمەندانە.

وتی: لە نیویۆرک هەڵوێستەکانمان بە ڕوونی ڕاگیاند. ئەو بیرۆکەیەی کە هەندێک کەس هەیانبوو کە دەتوانن ئێران بکەنە وڵاتێکی دابڕاو، بە تەواوی شکستی هێنا.

زیادیشی کرد: ئەو خاڵەی کە لەلایەن ئەمریکییەکانەوە ڕادەگەیەنرێت کە دیپلۆماتکارانی ئێرانیان دەرکردووە بەڕاستی سەیرە. ئەوان نیشانیان دا کە چەندە لە ئامادەبوونی شاندی ئێران توڕەن.

News ID 60549

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