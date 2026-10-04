عێراقچی: ئێران ئامادەی ڕێککەونێکی شەرەفمەندانیە

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە دیدارێکدا لەگەڵ باڵوێز و بەرپرسانی نوێنەرایەتییە سیاسییەکان لە ئێران ڕایگەیاند: پێش هەموو شتێک دەبێ سوپاسی هەموو ئێوە بکەم کە دیدارەکان لەگەڵ سەرۆک کۆمارتان لە نیۆیۆرک ڕێکخستووە.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئامادەبوونی شاندی ئێران لە نیویۆرک ئامادەبوونێکی بەهێز و کاریگەر بوو، جگە لەو دیدار و چاوپێکەوتنە زۆرانەی کە بەڕێوەچوو، وتارەکەی سەرۆک کۆمار لە مەکۆی گشتی و وتارەکانی دیکە کە من پێشکەشم کرد، من و سەرۆککۆمار لەگەڵ هەندێک بیرمەند و بلیمەت لە نیویۆرک کۆبووینەوە و لە هەمووی گرنگتر ئەو پلانەی کە کۆماری ئیسلامی ئەمساڵ سەبارەت بە یەکلاکردنەوەی ناکۆکییەکانی ئێستا و شەڕی بەردەوامی نێوان ئێران پێشکەشی کرد و ئەمریکا کە بەناو پلانی ٧ ڕۆژە، کە دەبێتە هۆی کردنەوەی گەرووی هورمز، ئەمساڵ بوونی ئێرانی چالاک کرد و کەشوهەوای سیاسی لە نیویۆرک کاریگەری پلانەکەی ئێرانی لێکەوتەوە."

وتیشی: بۆ هەموو لایەک ڕوون بووەوە کە ئێران هێشتا جدییە لە دیپلۆماسی و دۆزینەوەی چارەسەری ئاشتیانە، هەروەک چۆن جدییە لە بەرگریکردن لە خۆی.

هەروەها وتی: ئێمە هێشتا پتەو و جدیین لە بەرگریکردن لە خۆمان و پێشخستنی دیپلۆماسی؛ ئەگەر دوژمنان بیانەوێت هەنگاوێکی سەربازی ئەنجام بدەن، ئەوا وەڵامێکی بەهێزتر لە ڕابردوو وەردەگرن و ئەگەر بەدوای ڕێگەی دیپلۆماسیدا بگەڕێن، ئێمە ئامادەین لە ڕێگەی دیپلۆماسییەوە بگەینە چارەسەرێکی شەرەفمەندانە.

وتی: لە نیویۆرک هەڵوێستەکانمان بە ڕوونی ڕاگیاند. ئەو بیرۆکەیەی کە هەندێک کەس هەیانبوو کە دەتوانن ئێران بکەنە وڵاتێکی دابڕاو، بە تەواوی شکستی هێنا.

زیادیشی کرد: ئەو خاڵەی کە لەلایەن ئەمریکییەکانەوە ڕادەگەیەنرێت کە دیپلۆماتکارانی ئێرانیان دەرکردووە بەڕاستی سەیرە. ئەوان نیشانیان دا کە چەندە لە ئامادەبوونی شاندی ئێران توڕەن.