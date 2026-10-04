وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران: کێشە هەڵیت و پەڵیت وتنی لایەنی ئەمریکییە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەقایی لە وەڵامی پرسیاری مێهر سەبارەت بە بانگەشەی ترامپ کە کەسێکی شیاو لە ئێران بۆ دانوستان نییە، وتی: ئەم بانگەشەیە هیچ بنەمایەکی نییە.

وتیشی: ئەمریکییەکان دەزانن لایەنی ئەوان لە ئێران کێیە و دەزانن لە ئێران چۆن بڕیار دەدرێت. کێشەکە، قسەی هەڵیتو پەڵیت کردنی لایەنی ئەمریکییە. هەڵوێستە دژبەیەکەکان و گۆڕانکاری زۆر لە داواکارییەکان کێشەی بنەڕەتییە. ئەم جۆرە سەرنجانە وەک پێشبینییەک لەبەرچاو بگرن.

سەبارەت بە وەڵامدانەوەی ئەمریکا بۆ پلانی ئێران وتی: هەڵوێستەکانمان لە هەمان وەستانی کورتدا لە دەوحە لە ڕێگای گەڕانەوە، بۆ ناوبژیوان ڕاگەیاند.

وتیشی: پێشنیارەکانی ئەمریکا کەم تا زۆر هاوتەریبن لەگەڵ هەڵوێستەکانی پێشووتر سەبارەت بە پرسە ئەتۆمییەکان. ئێمە بە ڕوونی وتمان کە سەرنجمان لەسەر پرسی گەرووی هورمز و دەستەبەرکردن و گەڕاندنەوەی ئاسایشە، کە پێویستی بە هەنگاوەکانی ئەمریکا هەیە. ڕاگرتنی پەکخستنی کەشتییە بازرگانییەکانی ئێران و وەستاندنی کارە ئەتۆمییەکان و سزاکان، کە زۆر بە ڕوونی لە چوارچێوەی ڕێککەوتنەکەی ١٨ی حوزەیراندا جێگیرکرابوون و ئەو بڕگانەی کە زیادکرابوون و ئەو سزایانەی کە جێبەجێکرابوون دەبێت هەڵبگیرێن، ئەو نیگەرانیانەی کە ئەمریکا هەیبوو لە هەمان کۆبوونەوە لەگەڵ قەتەرییەکان وەڵامدرایەوە سەبارەت بە هەندێک وردەکاری، ئێمە خاڵی زیادە بۆ لایەنی بەرامبەر دەخەینەڕوو.

لە بارەی دەربارەی لێدوانەکانی ترەمپ سەبارەت بە شەڕ لەگەڵ ئێران ڕوونی کردەوە: ئەوان دەستی خۆیان نییە کە بتوانن بەم خێرایی و ئاسانییە شتێک دەستپێبکەن و کۆتایی پێی بێنن. مێژوو دەریخستووە کە ئێران لە بەرگری لە خۆیدا بە توندی و بە بڕیرێکی جدی کار دەکات، و لەم حەوت مانگەی دواییدا جیهان بە ڕوونی بینی کە ئێرانیان کاتێک باس لە بەرگری لە شکۆ و کەرامەتی نەتەوەیی دێت، لە هەر ئامرازێک بۆ ڕەتکردنەوەی خراپەی دوژمن کەڵک وەر دەگرن.