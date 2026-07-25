  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٣ ٢١:٠٥

ئێران 11 فڕۆکەی جەنگی و کۆپتەری ئەمریکی لەسەر زەوی تێکشکاند

ئێران 11 فڕۆکەی جەنگی و کۆپتەری ئەمریکی لەسەر زەوی تێکشکاند

وتەبێژی سوپای پاسداران وتی: لە ماوەی 15 ڕۆژ شەڕدا، هێزە چەکدارەکانی ئێران 11 فڕۆکەی جەنگی و هەلیکۆپتەری ئەمریکییان لەسەر زەوی تێکشکاند لەکاتێکدا لە بنکە ئەمریکییەکان لە ناوچەکە جێگیر بوون.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار موحێبی، وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی، بە ڕاگەیاندنی قوربانییەکانی دوژمن لە شەڕی ئەم دواییە وتی: لە ماوەی ١٥ ڕۆژی شەڕدا ، هێزە چەکدارەکانی ئێران ١١ فڕۆکەی شەڕکەر و هەلیکۆپتەری ئەمریکییان لە سەر زەوی تێکشکاند لە کاتێکدا لە بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە جێگیر بوون.

ئاماژەی بەوەشکرد: لە هێرشەکانی ئێراندا ١٧ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سیخوڕی و ئۆپەراسیۆن (کە ٨ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەکبەند بوون)، فڕۆکەیەکی جەنگی ئێف ١٥ لەناو پەناگەیەکدا، فڕۆکەیەکی پی ٨ و فڕۆکەیەکی گواستنەوەی سی ١٧ و ٨ فڕۆکەی سووتەمەنیش لەناوبراون.

News ID 60056

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