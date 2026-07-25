ئێران 11 فڕۆکەی جەنگی و کۆپتەری ئەمریکی لەسەر زەوی تێکشکاند

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار موحێبی، وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی، بە ڕاگەیاندنی قوربانییەکانی دوژمن لە شەڕی ئەم دواییە وتی: لە ماوەی ١٥ ڕۆژی شەڕدا ، هێزە چەکدارەکانی ئێران ١١ فڕۆکەی شەڕکەر و هەلیکۆپتەری ئەمریکییان لە سەر زەوی تێکشکاند لە کاتێکدا لە بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە جێگیر بوون.
ئاماژەی بەوەشکرد: لە هێرشەکانی ئێراندا ١٧ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سیخوڕی و ئۆپەراسیۆن (کە ٨ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەکبەند بوون)، فڕۆکەیەکی جەنگی ئێف ١٥ لەناو پەناگەیەکدا، فڕۆکەیەکی پی ٨ و فڕۆکەیەکی گواستنەوەی سی ١٧ و ٨ فڕۆکەی سووتەمەنیش لەناوبراون.
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