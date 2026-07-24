بەحرەین و کوەیت هێرشیان کردە سەر ئێران 

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمەش ئاماژەیە بۆ پەرەسەندنی بەرچاوی ململانێکانی ناوچەکە.
بەحرەین و کوەیت بە نهێنی فڕۆکە جەنگییەکانیان بۆ لێدانی ئامانجەکانیان لە ئێران بەکارهێناوە، ئەمەش کردەوەیەک بە یەکەم هێرشی تۆڵەسەندنەوەی ڕاستەوخۆی دوو وڵات لە دژی ئێران دادەنرێت.
ڕۆژنامەی واڵ ستریت ژۆرناڵ پاگەندەی کردووە کە بەحرەین و کوەیت یەکەم هێرشی ئاسمانی ڕاستەوخۆیان بۆ سەر ئێران ئەنجامداوە و شوێنە سەربازییەکانی وڵاتیان کردووەتە ئامانج.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمەش ئاماژەیە بۆ پەرەسەندنی بەرچاوی ململانێکانی ناوچەکە.
News ID 60050
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