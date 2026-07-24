  1. جیهان
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٢ ٢١:٥١

بەحرەین و کوەیت هێرشیان کردە سەر ئێران 

بەحرەین و کوەیت هێرشیان کردە سەر ئێران 

ڕۆژنامەی واڵ ستریت ژۆرناڵ پاگەندەی کردووە کە بەحرەین و کوەیت یەکەم هێرشی ئاسمانی ڕاستەوخۆیان بۆ سەر ئێران ئەنجامداوە و شوێنە سەربازییەکانی وڵاتیان کردووەتە ئامانج.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمەش ئاماژەیە بۆ پەرەسەندنی بەرچاوی ململانێکانی ناوچەکە.
بەحرەین و کوەیت بە نهێنی فڕۆکە جەنگییەکانیان بۆ لێدانی ئامانجەکانیان لە ئێران بەکارهێناوە، ئەمەش کردەوەیەک بە یەکەم هێرشی تۆڵەسەندنەوەی ڕاستەوخۆی دوو وڵات لە دژی ئێران دادەنرێت.

News ID 60050

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