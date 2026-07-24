بەحرەین و کوەیت هێرشیان کردە سەر ئێران 

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمەش ئاماژەیە بۆ پەرەسەندنی بەرچاوی ململانێکانی ناوچەکە.

بەحرەین و کوەیت بە نهێنی فڕۆکە جەنگییەکانیان بۆ لێدانی ئامانجەکانیان لە ئێران بەکارهێناوە، ئەمەش کردەوەیەک بە یەکەم هێرشی تۆڵەسەندنەوەی ڕاستەوخۆی دوو وڵات لە دژی ئێران دادەنرێت.