پشتیوانی بەرخۆدانی عێراق لە داخرانی گەرووی بابولمەندەب

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەبو ئەلعەلا ئەلوەلای ئەمینداری گشتی لیواکانی سەیدولشوهەدای عێراق لە تویتێکدا ڕایگەیاند کە فەلسەفەی ڕاگرتن تەنیا لە چەکی ئەتۆمیدا سنووردار نییە؛ بەڵکوو خودا شوێنێکی جوگرافی بە گەلانی ناوچەکە بەخشیوە کە ڕێگەی پێداوە کاریگەرییەکی بێهاوتای لەسەر خوێنبەرە سەرەکییەکانی بازرگانی جیهانی هەبێت.
ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەگەر هەموو ڕێگاکانی ژیان بەڕووی گەلی یەمەندا دابخرێن، مافی خۆیانە گەرووی باب ئەلمەندەب دابخەن بۆ ئەوەی جیهان بیبیستێت کە گەلی یەمەن بە بێدەنگی نامرن.
ئەلوەلای ڕووی لە دەستدرێژکارانی سعودیە کرد و وتی: کۆتایی بە گەمارۆی یەمەن بهێنن بۆ ئەوەی گەرووەکە بە کراوەیی بمێنێتەوە بۆ ئێوە. ئەگەر فشارەکان لەسەر یەمەن زیاد بکەن، ڕێگای ئەم گەروەش بۆ ئێوە بەرتەسک دەبێتەوە.
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