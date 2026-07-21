دۆزینەوەی 62 پارچە لە ئەندامانی جەستەی قوتابیانی شەهیدی میناب

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد ڕادمێهر ڕایگەیاند: لە ماوەی چەند هەفتەی ئۆپراسیۆنی گەڕان لە قوتابخانە و دەوروبەری، ٦٢ پارچە لە ئەندامانی جەستەی ئەو قوتابییە شەهیدانە دۆزرایەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: دوای ئەنجامدانی پشکنینی بۆماوەیی (DNA)، دەرکەوت کە ئەو پارچانە هی 32 خوێندکاری شەهیدی قوتابخانەی شەجەرەی تەیبەی مینابن.

پارێزگاری تایبەتی پارێزگای میناب ڕایگەیاند: بەرەبەیانی ڕۆژی چوارشەممە ٢١ی تەمموز، لە مەراسیمێکدا کە خەڵک و کەسوکاری شەهیدانی میناب بە ئامادەبوونی خەڵک و کەسوکاری شەهیدانی شاری میناب، پاشماوەی ئەم لاشە پیرۆزانە دەنێژرێن.

موجتەبا قەهرەمانی، سەرۆکی دادوەری پارێزگای هورمزگان هەروەها ڕایگەیاند: سەرەڕای هەوڵی بەرفراوانی چەند گرووپێکی تایبەتی و ئەنجامدانی چەندین ئۆپەراسیۆنی گەڕان لە قوتابخانەی شەجەرەی تەیبەی میناب و ناوچەکانی دەوروبەری لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوودا، تا ئێستا هیچ بەشێک لە تەرمی شەهید ماکان نەسیری نەدۆزراوەتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: "بە پشتبەستن بەو لێکۆڵینەوەیانەی ئەنجام دراون، مووشەکی ئەمریکی ڕاستەوخۆ بەر قوتابخانەکە کەوتووە کە منداڵەکە لێی بووە، بۆیە سەرەڕای چەند قۆناغێکی گەڕانی ورد و تایبەتمەند لەلایەن گروپە جیاجیاکانەوە، تا ئێستا هیچ شوێنەواری تەرمی ئەم شەهیدە نەدۆزراوەتەوە".