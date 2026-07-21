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AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٣٠ ١٩:٠٥

دۆزینەوەی 62 پارچە لە ئەندامانی جەستەی قوتابیانی شەهیدی میناب

دۆزینەوەی 62 پارچە لە ئەندامانی جەستەی قوتابیانی شەهیدی میناب

پارێزگاری تایبەتی میناب دۆزینەوەی ٦٢ پارچەی ئەندامی جەستەی خوێندکارە شەهیدەکانی مینابی ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد ڕادمێهر ڕایگەیاند: لە ماوەی چەند هەفتەی ئۆپراسیۆنی گەڕان لە قوتابخانە و دەوروبەری، ٦٢ پارچە لە ئەندامانی جەستەی ئەو قوتابییە شەهیدانە دۆزرایەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: دوای ئەنجامدانی پشکنینی بۆماوەیی (DNA)، دەرکەوت کە ئەو پارچانە هی 32 خوێندکاری شەهیدی قوتابخانەی شەجەرەی تەیبەی مینابن.

پارێزگاری تایبەتی پارێزگای میناب ڕایگەیاند: بەرەبەیانی ڕۆژی چوارشەممە ٢١ی تەمموز، لە مەراسیمێکدا کە خەڵک و کەسوکاری شەهیدانی میناب بە ئامادەبوونی خەڵک و کەسوکاری شەهیدانی شاری میناب، پاشماوەی ئەم لاشە پیرۆزانە دەنێژرێن.

موجتەبا قەهرەمانی، سەرۆکی دادوەری پارێزگای هورمزگان هەروەها ڕایگەیاند: سەرەڕای هەوڵی بەرفراوانی چەند گرووپێکی تایبەتی و ئەنجامدانی چەندین ئۆپەراسیۆنی گەڕان لە قوتابخانەی شەجەرەی تەیبەی میناب و ناوچەکانی دەوروبەری لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوودا، تا ئێستا هیچ بەشێک لە تەرمی شەهید ماکان نەسیری نەدۆزراوەتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: "بە پشتبەستن بەو لێکۆڵینەوەیانەی ئەنجام دراون، مووشەکی ئەمریکی ڕاستەوخۆ بەر قوتابخانەکە کەوتووە کە منداڵەکە لێی بووە، بۆیە سەرەڕای چەند قۆناغێکی گەڕانی ورد و تایبەتمەند لەلایەن گروپە جیاجیاکانەوە، تا ئێستا هیچ شوێنەواری تەرمی ئەم شەهیدە نەدۆزراوەتەوە".

News ID 60026

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