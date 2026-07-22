چەند سەربازی ئەمریکا لە هێرشەکانی ئێراندا کوژراون؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەسۆشیەیتد پرێس بە پشت بەستن بە بەرپرسێکی ئەمریکی، دانی بەوەدا نا کە ژمارەی بریندارانی سەربازی ئەمریکی لە کاتی شەڕ لەگەڵ ئێران بۆ زیاتر لە ٥٠٠ سەرباز زیادی کردووە.
دوو ڕۆژ لەمەوبەر ئاژانسی ئەسۆشێتد پرێس هەروەها دانی بەوەدانا کە ژمارەی سەربازە ئەمریکییە کوژراوەکانی شەڕ لەگەڵ ئێران بۆ ١٧ سەرباز زیادی کردووە.
پێشتر وەزارەتی جەنگی ئەمریکا ناسراو بە پنتاگۆن ڕایگەیاندبوو کە ژمارەی بریندارانی نێو سەربازانی ئەو وڵاتە لە دوای دەستدرێژی بۆ سەر ئێران بۆ ٤٢٧ کەس زیادی کردووە.
ئەمە لە کاتێکدایە کە بڵاوکردنەوەی ئاماری فەرمی لەسەر زیانەکانی سەربازانی ئەمریکی لە کاتی ئۆپەراسیۆنە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئێران لە ناوچەکەدا بە توندی سانسۆر دەکرێت.
لەماوەی ڕابردوودا مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دانی بەوەدانا کە هەینی ڕابردوو مووشەکێکی ئێرانی توانی بە بەرگری ئاسمانی ئوردن تێپەڕێت، و ژمارەیەک سەربازی ئەمریکایی کوشت.
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