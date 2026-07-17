ئەرتەشی ئێران بنکه و ناوەندەکانی ئەمریکا لە بەحرەینی کردە ئامانج

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە کردەوەی دوژمنکارانەی دوژمن لە بەئامانجگرتنی ژێرخانی شارەکان و خەڵکی بێتاوان، چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە قۆناغی یازدەهەمی ئۆپەراسیۆنی برووسکەدا، بە هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی وێرانکەری ئارهش، شوێنی کۆپتەرەکانی P8 و فڕۆکە سیخوڕییەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکای لە بنکەی ساخیر لە بەحرەین کردە ئامانج.
ئەرتەش بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە ئاسایش و سەربەخۆیی ئەم نیشتمانە ئیلاهییە هێڵی سووری ئێمەیە و بە خێرایی و یەکلاکەرەوە وەڵامی خراپەکانی دوژمنی خراپەکار دەدەینەوە، ئاماژەی بەوەدا: هەر حیساباتێکی هەڵە لە خەمڵاندنی ئیرادە و کۆڵنەدانی نەتەوە و توانای شەڕی ئێران، تێچووی قورسی بۆ دوژمنی خۆبەزلزان دەبێت.
Your Comment