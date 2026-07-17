  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٢٦ ٠٦:٢٦

ئەرتەشی ئێران بنکه و ناوەندەکانی ئەمریکا لە بەحرەینی کردە ئامانج

ئەرتەشی ئێران بنکه و ناوەندەکانی ئەمریکا لە بەحرەینی کردە ئامانج

بەشی پێوەندییە گشتییەکانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە بەیاننامەیەکدا، هێرشەکانی درۆنی بێفڕۆکەوان بۆ سەر ناوەند و بنکەکانی ئەمریکا لە بەحرەینی ڕاگەیاند.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە کردەوەی دوژمنکارانەی دوژمن لە بەئامانجگرتنی ژێرخانی شارەکان و خەڵکی بێتاوان، چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە قۆناغی یازدەهەمی ئۆپەراسیۆنی برووسکەدا، بە هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی وێرانکەری ئارهش، شوێنی کۆپتەرەکانی P8 و فڕۆکە سیخوڕییەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکای لە بنکەی ساخیر لە بەحرەین کردە ئامانج.

ئەرتەش بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە ئاسایش و سەربەخۆیی ئەم نیشتمانە ئیلاهییە هێڵی سووری ئێمەیە و بە خێرایی و یەکلاکەرەوە وەڵامی خراپەکانی دوژمنی خراپەکار دەدەینەوە، ئاماژەی بەوەدا: هەر حیساباتێکی هەڵە لە خەمڵاندنی ئیرادە و کۆڵنەدانی نەتەوە و توانای شەڕی ئێران، تێچووی قورسی بۆ دوژمنی خۆبەزلزان دەبێت.

News ID 59983

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت