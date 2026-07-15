قاڵیباف: دەبێ ئامادەی شەڕ بین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە بەیاننامەیەکدا کە ئاراستەی خەڵکی ئازیزی ئێران کردووە، ڕایگەیاند: لەم ڕۆژانەدا کە ئاگری شەڕ سەرلەنوێ هەڵگیرساوەتەوە، پرسیار لە نێوان کەس و گرووپە جیاوازەکاندا دەکرێت و هەرکەس بە پێی ڕوانگەی خۆی وەڵامیان دەداتەوە.

ئایا ئێمە بەدوای شەڕدا دەگەڕێین؟ ئایا شەڕ و سێبەری شەڕ کۆتایی دێت؟ ئایا دەتوانین لە ڕێگەی دانوستانەوە ئامانجەکانمان بگەین؟ کاتێک ئێمە ڕووبەڕووی ئەمریکایەکی خیانەتکار دەبینەوە، دانوستانەکان سوودی چییە؟ وە لە کۆتاییدا بابەتی گرنگ ئەوەیە کە چۆن مافەکانمان بەدەست بهێنین و لەم شەڕە سەربکەوین؟

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەگەر لە ڕوانگەی بەرژەوەندی نەتەوەیی و ئاسایشی نیشتمانی و دوور لە ڕوانگەی حزبایەتییەوە سەیری ئەم بابەتە بکەین، دەتوانین بگەینە وەڵامی ڕوون و ورد. سەرەتا دەبێ ئەوە بزانین کە ئێمە لە شەڕێکی جەوهەری و وجودیداین لەگەڵ ئەمریکا، ئامانجی ئەو شەڕە نەک تەنیا ڕووخاندنی سیستەمی پیرۆزی کۆماری ئیسلامی ئێران وەک دامەزراوەی سەرەکی بەرەی ڕاست نییە، بەڵکوو پارچە پارچەکردنی وڵاتی خۆشەویستمان ئێرانە. ستراتیژی ئەم دوژمنە نەگۆڕاوە.

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی جەختی کرد: دووەم: هەروەک پێشتر زۆر جار وتم، ئەمریکا لە هەرکاتێکدا بتوانێت، هەوڵی لێدانی ئێران و پێشخستنی بەرژەوەندییەکانی دەدات و ئەمەش لە شەڕ و دانوستان و تەنها ئەم سەرۆکەی ئێستای ئەمریکادا سنوردار نییە. کەواتە تێڕوانینی ئێمە بۆ شەڕ یان دانوستان دەبێت لەسەر بنەمای بەرژەوەندی و ئاسایشی نیشتمانی و واقیعی و درێژخایەن بێت. بۆیە هیچ بژاردەیەکی ترمان نییە جگە لەوەی پشت بە هێزی خۆمان ببەستین و بەهێز بین. سێیەم: بەرخۆدانی یەکگرتووی نەتەوەی ئێران و هێزە چەکدارەکانمان ئەم پلانە ترسناکەی دوژمنی لە شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا پووچەڵ کردەوە و ناچاری کرد داوای ئاگربەست و دانوستان بکەن، بەڵام بە دڵنیاییەوە ستراتیژی هەڵەی ئەوانی نەگۆڕاوە. ئەمریکا هەمیشە سروشتێکی خۆبەزلزانی هەیە و هەرگیز ئێرانێکی بەهێز قبووڵ ناکات.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: بەم گریمانانە دەبێت وەڵامی ئەو پرسیارانەی سەرەوە بدەینەوە، ئێمە هەرگیز پێشوازیمان لە شەڕ نەکردووە و نایکەین، بەڵام دەبێت هەمیشە ئامادەبین بۆ شەڕکردن و وەستانەوە لە بەرامبەر ژیانی خۆمان بۆ پاراستنی ئاسایش و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانمان، جگە لەوەش دەبێت ئامرازەکانی دیپلۆماسی و دانوستانیش بەکاربهێنین بۆ گەیشتن و چەسپاندنی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان.

سەرۆکی تیمی دانوستانکار ئاماژەی بەوەدا: "یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن کاتێک مانادارە کە بڕگەکانی ڕەوا بن و جێبەجێ بکرێن؛ ئەگەر ئێران بڕیار نییە سوود لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنەکە وەربگرێت، هیچ هۆکارێکمان نییە بۆ پابەندبوون بە لێکتێگەیشتنێکی لەو شێوەیە".

ئەگەر ئێران سوود لەو یاداشتە وەرنەگرێت، هیچ هۆکارێکمان نییە بۆ پابەندبوون بە لێکتێگەیشتنێکی لەو شێوەیە.

قالیباف لە درێژەی لێدوانی ڕوونکردنەوەکەیدا بۆ گەلی ئێران وتی: یاداشتەکە کاتێک مانادارە کە بڕگەکانی ڕەوا و کاریگەر بن. ئەگینا ئەگەر کۆماری ئیسلامی ئێران بیەوێت سوود لەم دەقە وەربگرێت، ئێمەش هیچ هۆکارێکمان نییە بۆ پابەندبوون بە تێگەیشتنێکی لەو شێوەیە لەسەر بنەمای سیاسەتی چاوێک لە بەرامبەر چاوێک کە پێشتر گوتوومە. وە وەک لەم ڕۆژانەدا شایەتحاڵین، هێزە چەکدارەکانمان وەک هەمیشە ئازادییەکی تەواویان هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دەستدرێژیی دوژمن.

دوژمن فشار دەخاتە سەر بۆ قەرەبووکردنەوەی شکستەکەی

بەرپرسی دەسەڵاتی یاسادانان، بە ئاماژەدان بەوەی کە بە پێچەوانەی شەڕی ١٢ ڕۆژە، ئێمە لە شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا بە دروستی گەرووی هورمزمان داخست، وتی: چونکە بووە هۆی نائەمنی و ئاسایشی نەتەوەیی ئێمەی خستۆتە مەترسییەوە.

ئەمڕۆ ئاسایشی نەتەوەییمان له پاراستنی "ڕێکخستنه ئێرانییه کان" لەگەڵ گەرووی هورمز و ئەوپەڕی تێپەڕاندنی سەلامەت و بێ زیانی کەشتییە بازرگانییەکان لەم ڕێڕەوی ئاوییەدایە بۆ دروستکردنی ئاسایش بۆ ئێران.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئێستا بە چ پرۆسەیەکدا تێپەڕین بۆ بەدیهێنانی ئەم هەڵوێستە؟ لەگەڵ دەستپێکردنی سێیەمین جەنگی سەپێنراو لە مانگی ئازاردا، هێزە چەکدارەکانمان کۆنترۆڵی خۆیان بەسەر گەرووەکەدا کرد.

هەروەها لە میانی دانوستانەکاندا بەرخۆدان و ڕێکخستنەکانی ئێرانمان بۆ گەرووی هورمز لە مادەی پێنجەمی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن دامەزراند و کردمانە بڕگەیەک بۆ جێبەجێکردنی ٤ بڕگەی دیکەی بەرهەمەکانمان لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن.

ئێستا کە گەیشتووینەتە قۆناغی جێبەجێکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن، ئەمریکا کە لە ڕووی یاسایی و دیپلۆماسییەوە بێدەسەڵاتە، دەیەوێت بە زەبری هێز ڕێکخستنەکانی ئێران لاواز بکات، بەڵام ئێمە بە پشتبەستن بەو دەستکەوتەی لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتندا بەدەستمان هێنا، دەبێ بوەستین تا بەدیهاتنی مافەکانی میللەت.

دوژمن فشار دەخاتە سەر بۆ قەرەبووکردنەوەی شکستەکەی، بەڵام ئێران بە پشتبەستن بە دەسەڵاتەکەی ڕێگە نادات ئیرادەی دوژمن بسەپێندرێت.

دەبێت بتوانین هەماهەنگی لە نێوان هەردوو شێوازی سەربازی و دیپلۆماسی دروست بکەین

قاڵیباف، جەختی لەوە کردەوە کە دەبێ بتوانین هەماهەنگی لە نێوان هەردوو شێوازی سەربازی و دیپلۆماسیدا دروست بکەین.

ڕاشیگەیاند: نابێت لە شەڕ و دانوستان بترسین؛ شەڕ و دانوستان دوو شێوازی پاراستنی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانن. دانوستان لەم قۆناغەدا، وەک چەندین جار باسم کردووە، هاوتای سازش نییە، بەڵکوو شانبەشانی شەڕ، بەشێکە لە ستراتیژی بەرخۆدان و پاراستنی بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان. ئەم هەماهەنگییە و بەکارهێنانی هەمەلایەنەی کەرەستەی دیپلۆماسی و بەرگری نەک هەر ئەرکێکە بەڵکو پێویستییەکی حەتمییە بۆ پاراستنی ئێرانی ئازیز.

جیاکردنەوە و هەڵبژاردنی یەکێک لەم دوو شێوازە وەک تاکە چارەسەر هەڵەیەکی ستراتیژییە. ئێمە لە شەڕێکی ئاڵۆزدا ڕووبەڕووی گەورەترین هێزی ماددی جیهان دەبینەوە و لەم شەڕەدا شەرەفی گەورەمان بەدەستهێناوە؛ بۆیە بیرکردنەوە و کردارەکانمان دەبێت بە یەکسانی گەورە و ئاڵۆز و خۆڕاگر بن.

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەم نموونەیە دەکرێ درێژبکرێتەوە بۆ لوبنان و هەڵگرتنی گەمارۆکان و داهاتووی بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە و تۆڵەسەندنەوەی خوێنی ئیمامی شەهیدی شۆڕش و شەهیدانی دیکەی ئەم دوو شەڕە سەپێندراوە.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: هێڵی نێوان شەڕ یان دانوستان لەگەڵ دوژمن لەسەر بنەمای ئاسایشی نیشتمانی و بەرژەوەندییەکان دیاری دەکرێت، هەروەها دیاریکردنی بەکارهێنانی هەریەکێک لەو ئامرازانە، بەگوێرەی مەرجەکانی کات و هەلومەرج، لای ڕێبەری مەزن و فەرماندەی گشتییە، و هەموومان ئەرکمان لەسەر شانە هەوڵبدەین بۆ شەڕ یان دیپلۆماسی یان هەردووکی.

قالیباف ئاماژەی بەوەشدا: لەسەر ئەم بنەمایە، داوا لە هەموو گەلی ئێران دەکەم، بەبێ گوێدانە بۆچوون و سەلیقەی خۆیان، یەکگرتوویی بپارێزن بە گوێڕایەڵی فەرمانەکانی ڕێبەری مەزنی شۆڕش، لە مەیداندا بن، و ئەم ئامادەبوون و یەکڕیزییە پیشانی دوژمنان بدەن. هەموومان دەزانین کە ڕێگایەکی سەختمان لە پێشە. ئەوان پێشتر بە کەشتی و هێرشی ئاسمانی و زەمینی و هتد هەڕەشەیان لێکردووین ئەنجامەکانی بینیوە، بۆیە نابێت لە هەڕەشەکانی دوژمن بترسین”.