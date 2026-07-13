هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئەسفەهان؛ شەهید و بریندار هەیە

ئەکبەر ساڵحی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر ڕایگەیاند: دوابەدوای هێرشی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا بۆ سەر ناوچەیەکی ناو شاری ناین، کەسێک شەهید بوو و ٧ کەسیش بریندار بوون.
وتیشی: بریندارەکان چارەسەر کراون و دۆخەکە لەژێر کۆنتڕۆڵدایە.
جێگری بەرپرسی ئاسایش و جێبەجێکردنی یاسا بۆ پارێزگاری ئیسفەهان وتی: هێرشی دوژمنی ئەمریکا بۆ سەر ناوچەیەکی ناو شاری ناین لە ئەنجامدا شەهیدێک و ٧ برینداری لێکەوتەوە.
ئەکبەر ساڵحی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر ڕایگەیاند: دوابەدوای هێرشی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا بۆ سەر ناوچەیەکی ناو شاری ناین، کەسێک شەهید بوو و ٧ کەسیش بریندار بوون.
وتیشی: بریندارەکان چارەسەر کراون و دۆخەکە لەژێر کۆنتڕۆڵدایە.
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