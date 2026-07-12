تیرۆریستانی ئەمریکایی هێرشیان کردە سەر چەندین شاری ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوە خۆجێیەکان سەرلەبەیانی ڕۆژی یەکشەممە ڕایانگەیاند کە چەند تەقینەوەیەک لە هەندێک ناوچەی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئێران بیستراوە.

بە پێی ئەم هەواڵانە، ئەو دەنگانەی پێشتر باسمان کرد لە ناوچەکانی چابەهار و کۆناڕەک ، خووزستان و ماهشەهر بیستراون.

بەڵام وردەکارییەکان سەبارەت بە سەرچاوەی ئەم دەنگانە و شوێنی وردی ئەگەری ڕوودانیان هێشتا نەزانراوە.

لای خۆیەوە ڕێکخراوی تیرۆریستی سێنتکام ڕایگەیاند کە چەندین هێرشی کڕدۆتە سەر شارەکانی باشووری ئێران.