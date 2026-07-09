  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٨ ١٥:٣٣

پەیامی پێزانینی قاڵیباف بۆ گەلی عێراق؛ ئەو پێشوازییە بەشکۆیە داوای تۆڵەی خوێن بوو

پەیامی پێزانینی قاڵیباف بۆ گەلی عێراق؛ ئەو پێشوازییە بەشکۆیە داوای تۆڵەی خوێن بوو

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پەیامێکی سوپاسگوزاری بۆ گەلی عێراق دوای پرسەی شکۆمەندی ڕێبەری  شەهید نووسی.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پەیامێکی سوپاسگوزاری بۆ گەلی عێراق دوای پرسەی شکۆمەندی ڕێبەری شەهید نووسی: ئەم ڕووداوە تەنیا ڕێوڕەسمێکی ماڵئاوایی و ماتەمینی نەبوو، بەڵکوو ڕاگەیاندنێک بوو بۆ پشتیوانی لە هەڵسوکەوت و قسەکانی ئەم تێکۆشەرە ئازایە و ئیرادەی تۆڵەسەندنەوەی خوێن، کە بە ملیۆنان کەس لە خەمخۆران واژۆ کرا .
بەشداریی گەلی بەڕێز و خاوەن شەرەفی عێراق، لە پرسەی بێهاوتای سەرکردەی شەهید و دەسەڵاتی باڵای جیهانی شیعە، ئیمامی ستەملێکراوان، جەنابی ئایەتوڵڵای مەزن سەید عەلی حوسێنی خامنەیی، کە ژیانی خۆی بۆ یەکڕیزی و شەرەفی موسڵمانان و شانازی ئوممەتی ئیسلامی تەرخان کرد، تەنیا ڕێوڕەسمێکی ماڵئاوایی و ماتەمینی نەبوو، بەڵکوو ڕاگەیاندنێک بوو بۆ پشتیوانی لە هەڵسوکەوت و قسەکانی ئەم خەباتکارە ئازا و موجاهیدە.

گ ڕاگەیاندنێک کە پەیامی ڕوونی درێژەدان بە ڕێبازەکەی و نەدۆڕانی بەرەی بەرخۆدان و جەختکردنەوە لەسەر یەکگرتوویی ئازادیخوازانی جیهان بوو، جا موسڵمان بێت یان مەسیحی، شیعە یان سوننە، عەرەب، کورد یان تورکمان.

ڕێزگرتنی بێهاوتای ئێوە بۆ مەرجەعی ئایینی و سیاسی زیاتر شکۆمەندی ئیسلام و موسڵمانانی بەرزکردۆتەوە و بووەتە دڕکێک لە چاوی دوژمنانی ئازادی و ئیسلام و بەهەموو لایەکدا نیشانی داوە کە ئیرادەی گەلان بە تیرۆر و هەڕەشە لاواز نابێت.

. بە ئەرکی خۆم دەزانم لە دڵەوە سوپاسی مەرجەعە باڵاکان و زانا و پیاوانی ئایینی شیعە و سوننە و مەسیحی و مەزارگە پیرۆزەکانی نەجەف و کەربەلا و عەشیرەتە بە پەرۆشەکان و کەسایەتی و گرووپە ئاینیەکان و کاروانە دڵسۆزەکان و حکومەت و پەرلەمانی بەشەرەفی عێراق و بە تایبەتی سەرۆک وەزیران و پارێزگارەکان و ئەندامانی ستافی پرسە و هێزە ئەمنییەکان و سەربازییەکان و پۆلیس، سوپا، و هێزەکانی حەشدی سەربەرز و گەلی ماندوونەناسی عێراق بکەم کە ئەم پرسە بێ هاوتا و یادە بەردەوامەیان دروستکرد.

News ID 59929

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