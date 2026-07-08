دەنگی تەقینەوە لە بەندەر عەباس و چابەهار

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە هەندێک سەرچاوەی هەواڵ بڵاویانکردەوە کە چەند تەقینەوەیەک لە شارەکانی بەندەر عەباس و سیریک لە پارێزگای هورمزگان بیستراوە.

بە سەرنجدان بەوەی ئەو دەنگانەی کە بیستراون لاواز بوون و لە زۆربەی ناوچەکانی شارەکەدا نەدەبیستران، ناتوانرێت لێدوان لەسەر سروشتی وردیان بدرێت و ئەگەری ئەوە هەیە ئەو دەنگانەی لە بەندەر عەباس بیستراون پەیوەندییان بە تەقەکردن لە ئامانجە دوژمنکارەکانەوە هەبووبێت.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە لە کەنارەکانی ڕۆژئاوای شاری سیریکیش دەنگی تەقینەوە لە دەریاوە بیستراوە.

شایانی باسە شەوی ڕابردوو هێزە تیرۆریستییەکانی سوپای ئەمریکا هێرشیان کردە سەر چەند خاڵێک لە پارێزگاکانی باشووری ئەو وڵاتە لەوانە بەندەر عەباس، قشم و سیریک کە لەگەڵ وەڵامێکی یەکلاکەرەوەی هێزە چەکدارەکانی ئێران بەرەوڕوو بووەوە.

وردەکارییەکانی دیکە دواتر ڕادەگەیەنرێت.

بەگوێرەی ئاماری پارێزگای هورمزگان، لە سنوورەکانی بەندەر عەباس، قشم و سیریک هیچ پێکدادان و زیانێکی گیانی نەبووە و بەدواداچوونەکانیش بەردەوامن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر.