  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٧ ٢٣:٥٢

دەنگی تەقینەوە لە بەندەر عەباس و چابەهار

دەنگی تەقینەوە لە بەندەر عەباس و چابەهار

دەنگی تەقینەوە لە ناوچە جیاجیاکانی هۆرموزگان بیستراوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە هەندێک سەرچاوەی هەواڵ بڵاویانکردەوە کە چەند تەقینەوەیەک لە شارەکانی بەندەر عەباس و سیریک لە پارێزگای هورمزگان بیستراوە.
بە سەرنجدان بەوەی ئەو دەنگانەی کە بیستراون لاواز بوون و لە زۆربەی ناوچەکانی شارەکەدا نەدەبیستران، ناتوانرێت لێدوان لەسەر سروشتی وردیان بدرێت و ئەگەری ئەوە هەیە ئەو دەنگانەی لە بەندەر عەباس بیستراون پەیوەندییان بە تەقەکردن لە ئامانجە دوژمنکارەکانەوە هەبووبێت.
بە پێی ئەم ڕاپۆرتە لە کەنارەکانی ڕۆژئاوای شاری سیریکیش دەنگی تەقینەوە لە دەریاوە بیستراوە.
شایانی باسە شەوی ڕابردوو هێزە تیرۆریستییەکانی سوپای ئەمریکا هێرشیان کردە سەر چەند خاڵێک لە پارێزگاکانی باشووری ئەو وڵاتە لەوانە بەندەر عەباس، قشم و سیریک کە لەگەڵ وەڵامێکی یەکلاکەرەوەی هێزە چەکدارەکانی ئێران بەرەوڕوو بووەوە.
وردەکارییەکانی دیکە دواتر ڕادەگەیەنرێت.
بەگوێرەی ئاماری پارێزگای هورمزگان، لە سنوورەکانی بەندەر عەباس، قشم و سیریک هیچ پێکدادان و زیانێکی گیانی نەبووە و بەدواداچوونەکانیش بەردەوامن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر.

News ID 59921

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت