  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٧ ١١:٠٩

ئەرتەشی ئێران هێرشی درۆنی کردە سەر بنکەی ئەمریکا

ئەرتەشی ئێران هێرشی درۆنی کردە سەر بنکەی ئەمریکا

دوابەدوای لەشکرکێشی دوژمنکارانەی دوژمنی ئەمریکایی بۆ ناوچە سەربازی و مەدەنییەکان لە باشووری ئێران، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران هێرشی کردە سەر ناوەندەکانی کۆبوونەوەی هێزە دوژمنکارەکانی ئەمریکا کە لە بەحرەین جێگیر بوون.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی پێوەندییە گشتییەکانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: دوابەدوای لەشکرکێشی دوژمنکارانەی دوژمنی ئەمریکا بۆ ناوچە سەربازی و مەدەنییەکانی باشووری ئەو وڵاتە و پێشێلکردنی بڕگەکانی مادەی ١٤ی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن، فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە سەرلەبەیانی ئەمڕۆوە، هێرشیان کردە سەر ناوەندەکانی کۆبوونەوەی هێزەکانی ئەمریکا کە لە "بنکەی شێخ عیسا" کە لە بەحرەین جێگیر بوون.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە: دەرئەنجامەکانی پێشێلکاری ئاشکرا و دووبارەبووەوە و شکاندنی ئاگربەست لەگەڵ ئەمریکا تاوانکارییە و هەموو بنکە ئەمریکییەکان لە ناوچەکە دەبنە ئامانجی ڕەوای فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئەرتەش.

News ID 59915

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