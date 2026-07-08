چەند ملیۆن هاووڵاتی عێراقی ئامادەی ڕێوڕەسمی بەڕێکرانی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێرانن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشداربووانی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە نەجەفی ئەشرەف لە پردی کوفەوە بەرەو مەزاری پیرۆزی ئیمام عەلی (د.خ) گواسترایەوە و گەیشتە بارەگای حەیدەری کەڕاڕ.
ئەو ڤیدیۆیانەی لە مەراسیمەکەدا بڵاوکراونەتەوە، ئاماژەن بۆ ئامادەبوونی زۆری عێراقییەکان لە پرسەی سەرکردەی شەهیدی ئێراندا.
خەڵکێکێ زۆر لە نەجەفی ئەشرەف کە خۆیان بۆ ماڵئاوایی لە تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهیدی ئێران ئامادە دەکەن، بە وتنەوەی دروشم لە دژی ئەمریکا تووڕەیی و بێزاری خۆیان لە چەوسێنەرانی جیهانی دەربڕی.
ڕاپۆرتە مەیدانییەکان لە نەجەف ئاماژە بەوە دەکەن کە جەماوەری ئامادەبووی ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران جارێکی دیکە بە وتنەوەی دروشمی "الله اکبر" و "مەرگ بۆ شەیتانی گەورە"، شوناسی دژە چەوسێنەری ئەم بزووتنەوەیە گەورەیەیان نیشان دا.
لەگەڵ چوونە ناو مەزاری پیرۆزی حەزرەتی ئیمامی عەلی د.خ لە نەجەف، جەماوەرە زۆرەکە بە هاوارێکی حەماسیی "لبیک یا علی" دەڵێنەوە.
نوێژی جەنازە لە سەر تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران و بنەماڵەکەیان خوێندرا لە بارەگای ئیمام عەلی.
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