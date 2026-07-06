ڕێوڕەسمی بەڕێکرانی سەمبۆلیکی تەرمی ڕێبەری شەهید لە سەرانسەری ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هۆگرانی ڕێبەری کە نەیانتوانی بەشداری ڕێوڕەسمی تاران بکەن و بەشداری لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسەی ڕێبەری شەهید بکەن، لە شارە جۆربەجۆرەکانی سەرتاسەری وڵات ڕێوڕەسمی سەمبۆلیکیان بەڕێوە برد.

خەڵک بە ئامادەبوون لە مزگەوت و حسێنیەکان و هەروەها شەقامەکان تازیەیان گرت و شینگێڕییان کرد بۆ ڕێبەری شەهیدی ئێران.

گەلانی ئێران هەر کامە و بە داب و نەریت و کلتووری تایبەتی خۆیان شینیان بۆ ڕێبەری شەهیدی ئێران گێڕا و ڕێوڕەسمی تایبەتی خۆیان بەڕێوەبرد.

کورد ، عەرەب، بەلووچ، گیلەک، مازن و تورک و لوڕ و..... هەر کامە بەشێوازی خۆیان شیندەگێڕن.