  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٥ ١٧:١٠

ڕێوڕەسمی بەڕێکرانی سەمبۆلیکی تەرمی ڕێبەری شەهید لە سەرانسەری ئێران

ڕێوڕەسمی بەڕێکرانی سەمبۆلیکی تەرمی ڕێبەری شەهید لە سەرانسەری ئێران

هاوکات لەگەڵ تارانی پایتەخت لە هەموو شارەکانی ئێران، ئەو کەسانەی نەیانتوانیبوو بێنە تاران، ڕێوڕەسمی سەمبۆلێکی بەڕێکرانی تەرمیان بەڕێوەبرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هۆگرانی ڕێبەری کە نەیانتوانی بەشداری ڕێوڕەسمی تاران بکەن و بەشداری لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسەی ڕێبەری شەهید بکەن، لە شارە جۆربەجۆرەکانی سەرتاسەری وڵات ڕێوڕەسمی سەمبۆلیکیان بەڕێوە برد.

خەڵک بە ئامادەبوون لە مزگەوت و حسێنیەکان و هەروەها شەقامەکان تازیەیان گرت و شینگێڕییان کرد بۆ ڕێبەری شەهیدی ئێران.

گەلانی ئێران هەر کامە و بە داب و نەریت و کلتووری تایبەتی خۆیان شینیان بۆ ڕێبەری شەهیدی ئێران گێڕا و ڕێوڕەسمی تایبەتی خۆیان بەڕێوەبرد.

کورد ، عەرەب، بەلووچ، گیلەک، مازن و تورک و لوڕ و..... هەر کامە بەشێوازی خۆیان شیندەگێڕن.

News ID 59899

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