  1. جیهان
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٢ ٢١:٠٠

یەمەن: سعوودیە ویستی فڕۆکەیەکی ئێرانی بخاتەخوارەوە نەمانهێشت

یەمەن: سعوودیە ویستی فڕۆکەیەکی ئێرانی بخاتەخوارەوە نەمانهێشت

یەحیا سەریع وتی: هەوڵی دوژمنی سعودیە بۆ ڕێگریکردن لە نیشتنەوەی فڕۆکەیەکی مەدەنی ئێران لە فڕۆکەخانەی سەنعا شکستی هێنا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، یەحیا سەریع، وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن ڕایگەیاند: فڕۆکە جەنگییەکانی دوژمنی سعودیە کاتژمێر ٥:٢٠ سەرلەبەیانی ئەمڕۆ ئاسمانی یەمەنیان بەزاندووە و هەوڵیانداوە ڕێگری بکەن لە نیشتنەوەی فڕۆکەیەکی مەدەنی ئێرانی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سەنعا.

ئەو فڕۆکە مەدەنییە ئێرانییە زیاتر لە 200 هاووڵاتیی گیریخواردوو و بریندار و نەخۆشی هەڵگرتبوو.

ئاماژەی بەوەشکرد: هەوڵەکەی دوژمنی سعودیە شکستی هێنا. هێزەکانی بەرگری یەمەن فڕۆکە جەنگییەکانی سعودیەیان ناچار کرد ئاسمانی یەمەن بەجێبهێڵن.
یەحیا سەریع ڕایگەیاند: ئێمە دوژمنی سعودیە ئاگادار دەکەینەوە کە هەر هەوڵێکی دووبارە بۆ پێشێلکردنی ئاسمانی ئێمە یان هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر وڵاتەکەمان بە وەڵامێکی فراوان و بە ئامانجگرتنی فڕۆکەخانەکان و بەرژەوەندییە گرنگەکانی لەسەر وشکانی و دەریایی بەرەوڕوو دەبێتەوە.

News ID 59871

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت