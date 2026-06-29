کوردستان هابی لۆجستیکی ڕۆژاوای ئێرانە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پارێزگاری کوردستان بە ڕاگەیاندنی ئەوەی کە گۆڕینی ئەو پارێزگایە بۆ ناوەندێکی لۆجستی لە ڕۆژئاوای وڵات یەکێک لە گرنگترین ستراتیژییەکانی گەشەپێدانی دەوڵەتە لە کوردستان، وتی: ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان هاوشانی بەندەری وشکی سنە، دوو پڕۆژەی تەواوکەرن بۆ گەیشتن بەو ئامانجە، کە بە تەواوکردنی ژێرخانی ئابووری، بنەمای گەشەپێدانی بازرگانی، ڕاکێشانی وەبەرهێنان، ڕەخساندنی هەلی کار و خۆشگوزەرانی ئابووریی ئەو وڵاتە دابین دەکات .



دوکتۆر ئارەش زرە تەن لهۆنی، لە ڕێوڕەسمی پەردەلادان لەسەر تابلۆی ئۆتۆمبێلی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان، ئەم ڕێوڕەسمەی بە خاڵی دەستپێکی فەرمی چالاکییەکانی ناوچەی ئازاد زانی و وتی: تابلۆی ئۆتۆمبێل شوێنی کۆتایی ناوچەی ئازاد نییە، بەڵکوو نیشانەی دەستپێکی جووڵەی ئەم ناوچەیە بەرەو جێبەجێکردنی داواکارییەکانی خەڵکی ئەو پارێزگایە.



ئاماژەی بەوەشکرد: ئەگەر تواناکانی ناوچەی ئازاد تەنها بۆ پرسی تابلۆی ئۆتۆمبێل سنووردار بکەین، ئەوا ستەممان لەم ناوچەیە کردووە، چونکە ئامانجی سەرەکی ناوچەی ئازاد زیادکردنی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی هەناردەکردن و ڕەخساندنی هەلی کار و باشترکردنی کوالیتی ژیانی خەڵکی پارێزگای کوردستانە.

پارێزگاری کوردستان بە ئاماژەدان بە ڕێسا یاساییەکانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل لە ناوچە ئازادەکان ڕایگەیاند: بە پێی یاسا هاتنە ناوەوەی ئۆتۆمبێل بۆ چالاکانی ئابووری لە ناوچەی ئازاد ڕێگەپێدراوە، بەڵام بە بەکارهێنانی ئەو دەسەڵاتانەی کە دەوڵەت بە پارێزگارەکانی داوە، مۆڵەتی هاتوچۆ بۆ ئەو ئۆتۆمبێلانەی تابلۆی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوانیان لەسەرە لە سەرتاسەری پارێزگای کوردستان دەردەکرێت.

لهۆنی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لە قۆناغی داهاتوودا لەگەڵ پارێزگاری پارێزگاکانی دراوسێ یاداشتێکی لێکتێگەیشتن واژۆ دەکەین بۆ ئەوەی ئەو ئۆتۆمبێلانە بتوانن لە پارێزگاکانی ڕۆژئاوای وڵاتیشدا بسووڕێنەوە.



پارێزگاری کوردستان بە ئاماژە بەوەی کە گەشەسەندنی ئابووریی پارێزگاکە لەسەر بنەمای چەند پڕۆژەیەکی ستراتیجی بەڕێوەدەچێت، وتی: یەکێک لە گرنگترین بەرنامەکانمان گۆڕینی کوردستانە بۆ ناوەندێکی لۆجستی لە ڕۆژئاوای وڵات، کە ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان و بەندەری وشکی سنە دوو پایەی سەرەکییە.



زیادیشی کرد: بەدواداچوون بۆ دەرکردنی مۆڵەت بۆ دەربەندی وشکی سنە لە دوو ساڵی ڕابردوودا بە جددی بەدواداچوونی بۆ کراوە و بەم زووانە هەواڵی دەرکردنی ڕادەگەیەنرێت.

