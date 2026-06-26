ئەمریکا هێرشی کردە سەر باشووری ئێران؛ دەنگی سێ تەقینەوە لە هورموزگان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرەڕای ئاگربەستی نێوان تاران و واشنتۆن، سێنتکۆم لە لاپەڕەی فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی: ئەمریکا هێرشی دژ بە ئێران ئەنجام داوە.



ئاژانسی ئەمریکی بە گەڕاندنەوەی هێرشەکەی دوێنێ بۆ سەر کەشتییەکی بازرگانی لە گەرووی هورمز بۆ ئێران، ڕایگەیاند کە هێرشەکە لە وەڵامی هێرشەکەی تاران ئەنجامدراوە.

سێنتکۆم بە پشتڕاستکردنەوەی پێشێلکردنی ئاگربەستەکە ڕایگەیاند کە فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا هێرشیان کردووەتە سەر شوێنەکانی هەڵگرتنی مووشەکی ئێران، فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و هەندێک شوێنی ڕاداری کەنار دەریاکان.

فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا بە بێ ئاماژە بە ئەم کردەوە یان هێرشەکانی پێشووی ئەمریکا بۆ سەر ئەو ناوچانەی ئێران کە پێشێلکارییەکی ئاشکرای ئاگربەست بوون، پاگەندەی کرد کە کردەوەکانی تاران دژ بە کەشتیوانی بازرگانی پێشێلکارییەکی ئاشکرای ڕێککەوتنی ئاگربەستە.

سێنتکۆم هەروەها بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئەم کارەی ئێران ئازادیی کەشتیوانیی تێکداوە لە کاتێکدا کە هاتوچۆی بازرگانی لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە زیادی کردووە.

سێنتکۆم زیادی کرد: هێزەکانمان بەردەوامن لە پاڵپشتی و هەماهەنگی بۆ دڵنیابوون لە تێپەڕبوونی سەلامەتی کەشتییە بازرگانییەکان بەناو گەرووی هورمزدا.

فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا بە بیانوویەک بۆ بوونی خۆی لە کەنداوی فارس بانگەشەی ئەوەی کرد کە: سوپای ئەمریکا ئامادەییە بۆ چاودێریکردنی جێبەجێکردنی هەموو بڕگەکانی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران .

چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر بوو کە میدیا ناوخۆییەکان باسیان لەوە کردبوو کە سێ تەقینەوە لە سیریکی هورمزگان بیستراوە.