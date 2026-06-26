وەزیری دەرەوەی ئێران: لە شەهید کردنی ئایەتوڵا خامنەیی خۆش نابین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عەراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە پەیامێکدا نووسیویەتی: ئیمام حسێن (د.خ) سەید و سالاری شەهیدان ، چونکە هەرچی لە دەشتی کەربەلا هەیبوو، کردە قوربانی.



ناوبراو زیادی کرد: بەهەمان شێوە هەرگیز شەهیدبوونی ئایەتوڵڵای مەزن سەید عەلی خامنەیی کە ڕێبەر و سەید و سالاری شەهیدانی شۆڕشی ئیسلامی ئێرانە لەبیر ناکەین و نە لێی خۆش دەبین.