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AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٥ ٠٦:١٠

وەزیری دەرەوەی ئێران: لە شەهید کردنی ئایەتوڵا خامنەیی خۆش نابین

وەزیری دەرەوەی ئێران: لە شەهید کردنی ئایەتوڵا خامنەیی خۆش نابین

وەزیری دەرەوەی ئێران له پەیامێکدا جەختی کرد: شەهیدبوونی ڕێبەر و سالاری شەهیدانی شۆڕشی ئیسلامی نه له بیر دەچێت و نه لێی خۆش دەبین.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عەراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە پەیامێکدا نووسیویەتی: ئیمام حسێن (د.خ) سەید و سالاری شەهیدان ، چونکە هەرچی لە دەشتی کەربەلا هەیبوو، کردە قوربانی.

ناوبراو زیادی کرد: بەهەمان شێوە هەرگیز شەهیدبوونی ئایەتوڵڵای مەزن سەید عەلی خامنەیی کە ڕێبەر و سەید و سالاری شەهیدانی شۆڕشی ئیسلامی ئێرانە لەبیر ناکەین و نە لێی خۆش دەبین.

News ID 59809

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